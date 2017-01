Sada pide a Podemos que negocie el Presupuesto autonómico como el PSOE dialoga con ZEC

Etiquetas

El portavoz del grupo del PSOE en las Cortes de Aragón, Javier Sada, ha afirmado este viernes que ellos cumplen y que el documento de avance del proyecto de ley de Presupuestos autonómicos para 2017 que presentó el Gobierno regional el miércoles pasado se fundamenta en el Acuerdo para el impulso de las políticas de izquierdas firmado por PSOE, Podemos, CHA e IU el 13 de septiembre, que es "la base de la negociación". Ha pedido a la formación morada que negocie el Presupuesto como los socialistas dialogan en Zaragoza con el Gobierno local de ZEC.

Tras reunirse con el presidente del Ejecutivo aragonés, Javier Lambán, junto con CHA, para preparar la Conferencia de Presidentes que se celebrará en Madrid el 17 de enero, Javier Sada ha declarado a los medios de comunicación que "hay que sentarse a negociar, no se pueden hacer chistes sobre un tema tan serio", recalcando que el proyecto presupuestario que ha elaborado el Ejecutivo tiene "un claro matiz de izquierdas".

Ha dejado claro que "si la excusa" para no sentarse a negociar es que carecen de la documentación completa, "no se preocupen, va a estar resuelto", ha continuado Sada, advirtiendo de que "nos estamos jugando 250 millones de euros más en gasto social" y, por lo tanto, "se trata de decir sí o no" a este incremento presupuestario.

El portavoz socialista ha preguntado a Podemos si antepone sus intereses a los del conjunto de los aragoneses y ha insistido en que el avance presentado ""es fruto de un acuerdo político", de manera que "no lo presentamos porque sí", sino porque responde al Acuerdo del 13 de septiembre.

Respecto a las quejas de todos los partidos que no forman parte del Gobierno por la escasez de documentación presentada, Javier Sada ha prometido que tendrán "todo lo que quieran", observando que "la cuestión es la voluntad política". Ha lamentado que "nadie ha hablado del fondo, nadie habla de los colegios, de que nos jugamos el nuevo Hospital de Alcañiz, que va a ser público" o de la apuesta por la investigación y la universidad.

Si Podemos piensa en los aragoneses "seguro que nos sentaremos a negociar y será fácil llegar a acuerdos", ha continuado Saada, aseverando que "será responsabilidad de todos llegar a un acuerdo". Ha dejado claro que "el que diga no a la negociación será el único responsable de que no avancemos en un Presupuesto para el bien de todos los aragoneses".