Susana Díaz reprocha a Marín (Cs) que le pida su apoyo a unos PGE que "atropellan a Andalucía"

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha reprochado al presidente y portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos (Cs), Juan Marín, que le pida su apoyo a unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) que "atropellan, maltratan y castigan a Andalucía". "Lo que es malo para Andalucía nunca contará con el apoyo de esta presidenta", ha agregado.

Así se ha pronunciado Díaz durante su debate en el Pleno del Parlamento con Marín, quien ha dicho que aunque no va a defender los PGE, que ha calificado de "raquíticos y ridículos", sí considera "sensato" hacer lo mismo que en Andalucía, "arrimar el hombro y hacer propuestas para mejorarlos y que salgan adelante porque en Andalucía hacían falta los presupuestos y ahora en España también".

La jefa del Ejecutivo andaluz ha afirmado que el Presupuesto de Andalucía "sí es acorde con las necesidades de la comunidad y de las personas", pero que los PGE "maltratan, atropellan y castigan a Andalucía como comunidad y a los andaluces". "Me llama la atención que me pida el apoyo para estos PGE cuando ni el presidente del PP-A tuvo valor de salir a defenderlos cuando fueron presentados", ha añadido.

Juan Marín, que ha replicado que él no va a pedir el voto a Susana Díaz porque "no es diputada" en el Congreso, ha insistido en que su formación va a actuar "exactamente igual" en Madrid que en Andalucía. Y es que, según ha destacado, "a Cs tampoco le gustaban los Presupuestos de Andalucía pero intentamos mejorarlos" porque esta formación "no se resigna" ni se conforma con la "lamentación".

Junto a ello, ha destacado que si no hay inversiones por parte del Gobierno de Rajoy "las buscaremos" desde Andalucía. "Si Rajoy no quiere caminar con Andalucía, Andalucía deberá caminar sin Rajoy", ha señalado el líder de la formación naranja, quien ha pedido a la presidenta que utilice las herramienta que tiene para hacer una Andalucía "más atractiva" para quienes invierten.

En concreto, Marín ha propuesto a la jefa del Ejecutivo andaluz que reduzca la burocracia y la fiscalidad, apueste por la formación profesional, favorezca los proyectos que mejoren la logística y las comunicaciones, y apueste por la investigación y el desarrollo, y por infraestructuras necesarias para la comunidad. "Tenemos posibilidades de atraer inversores y de generar empleo sin contar con el Gobierno de Rajoy", ha apostillado.

Tras asegurar que "quien no quiere hacer algo siempre va a encontrar excusas y quien quiere hacer algo siempre encontrará un camino", el dirigente de la formación naranja ha concluido volviendo a reclamar al PSOE el apoyo a los PGE y que no pierda el tiempo en "arrojarnos darnos envenenados". Según ha defendido, "no será Cs quien justifique unos PGE que no nos gustan pero estamos totalmente convencidos de que es necesario que salgan adelante y por ello pelearemos para que el Gobierno los modifique durante el trámite parlamentario".

En su último turno de intervención, Díaz ha insistido en que los PGE suponen un "atropello" para Andalucía, una comunidad "que ya camina sin Rajoy". En su opinión, estas cuentas se han elaborado con "saña" en contra de los intereses de Andalucía, reduciendo en un 36 por ciento las inversiones respecto al año pasado y convirtiendo a tres provincias andaluzas en las que menos reciben del conjunto de España.

También ha argumentado la presidenta que los PGE están "disfrazados" para ocultar el "agujero" de la Seguridad Social, la falta de apoyo para una infraestructura tan importante para Andalucía como el tramo Algeciras-Bobadilla del Corredor Mediterráneo, o que el Gobierno solo destine a la dependencia "una sexta parte de lo que nos tiene que dar".

"No son los PGE que necesita esta tierra ni los andaluces", ha subrayado Susana Díaz, quien ha destacado que Andalucía, "a pesar de no contar con el apoyo del Gobierno camina sola, crea empleo por encima de la media y tiene tres puntos menos de deuda que la media". "Se está haciendo lo que tenemos que hacer a pesar de no contar con la lealtad del Gobierno", ha concluido la presidenta.