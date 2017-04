VIOLENCIA GÉNERO. LA OPOSICIÓN CONSIDERA "INSUFICIENTE" LOS PRESUPUESTOS DEL GOBIERNO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Etiquetas

Los partidos de la oposición criticaron este miércoles los presupuestos del Ejecutivo para luchar contra la violencia de género en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, donde comparecía por primera vez la nueva delegada del Gobierno, María José Ordóñez. Todos los grupos, salvo el PP, los consideraron insuficientes.La portavoz socialista de Igualdad, Ángeles Álvarez, calificó estos presupuestos de "conservadores, decepcionantes e insuficientes" y dijo que “ponen en cuestión la voluntad del Gobierno de luchar con contundencia contra la violencia de género”.Además, denunció que el propósito del Gobierno con relación al Pacto contra la Violencia de Género es “estirar los tiempos y ganar tiempo para el señor Montoro, quitándoselo a las víctimas".“Este presupuesto no recompone el recorte acumulado desde que el PP llegó al Gobierno y está aún un 8,68% por debajo de los últimos presupuestos del Gobierno socialista y un 10% sobre el presupuesto ejecutado de 2010”, agregó la portavoz socialista. “Con estos presupuestos es imposible dar un nuevo impulso a la lucha contra la violencia de género y 2017 será un año estéril en esta materia”, recalcó Álvarez en la comparecencia de la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, a quien reprochó que “no han incorporado ninguna nueva estrategia para luchar contra la violencia de género” y que “los presupuestos no hacen previsiones para la aplicación del Convenio de Estambul”. La diputada Sofía Castañón, de Podemos, también criticó los presupuestos y cuestionó que "se cumpla con el Convenio de Estambul si no hay partida presupuestaria".De forma parecida se pronunció la diputada Marta Sorlí, de Compromís, quien además se preguntó cómo es posible que el Gobierno destine 720 millones de euros al año en prevenir accidentes de tráfico y sólo 27 para prevenir la violencia de género.