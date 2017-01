La alcaldesa de Cáceres insiste en que el seguimiento a las empresas concesionarias es "continuo" y "permanente"

Etiquetas

La alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado, ha insistido en que el seguimiento y control de las empresas que tienen concesionados servicios públicos en la ciudad es "continuo" y "permanente", y lamenta que "se cuestione permanentemente" la labor de los técnicos municipales que se encargan de velar por el cumplimiento de los contratos.

Nevado ha respondido así al Grupo Municipal Cáceres Tú que presentará en el Pleno ordinario de este jueves, día 19, una moción para pedir la creación de un 'Observatorio Municipal de los Servicios'. Una propuesta que, a juicio de la regidora, "responde al desconocimiento de cómo funciona el ayuntamiento pero sobre todo de cómo funciona la administración pública porque las contratas ya tienen un observatorio que son los técnicos", ha incidido.

"A mi me duele que se cuestione permanentemente la labor de los funcionarios de la casa porque el interventor municipal fiscaliza cada factura y cada servicio y los técnicos hacen los informes de cumplimiento o incumplimiento; y el seguimiento es continuo y permanente, por lo tanto la observación es diaria, directa y continua", subrayó a preguntas de los medios sobre este asunto en la visita que ha realizado a las obras de la nueva estación de autobuses urbanos que han comenzado ya.

Nevado ha defendido también que el ayuntamiento "cuenta con unos servicios públicos en gestión indirecta y nunca privatizados" y ha incidido en que esas contratas "están dando una respuesta muy positiva a los ciudadanos" porque se están prestando servicios de "absoluta calidad". "Tenemos que estar satisfechos con la inmensa mayoría de la labor que hacen a favor de los ciudadanos las empresas concesionarias de la administración local", sentenció.

APROBACIÓN DEFINITIVA DE LOS PRESUPUESTOS

También en la primera sesión plenaria del año se aprobarán, de manera definitiva, los Presupuestos Generales del Ayuntamiento de Cáceres, tras la denegación de la alegación que presentó a las cuentas el PSOE.

Una alegación que, según ha dicho Nevado, "responde a retrasar la entrada en vigor del presupuestos porque hay gente que opta por el no es no como el PSOE". "Esa es su postura y en eso están alienados, pero yo me quedo con que a partir de mañana van a ser muchos los proyectos ilusionantes que van a poder ver la luz en la ciudad a pesar de esa alegación y seguimos trabajando para que las infraestructuras que van en ese presupuestos y que generan empleo se pongan en marcha cuanto antes", concluyó.

Cabe recordar que el presupuesto del ayuntamiento cacereño y sus organismos autónomos para 2017 ha crecido un 4,5 por ciento, y llega a los 69 millones de euros de gastos e ingresos, en unas cuentas equilibradas que contemplan 7,2 millones de inversiones.