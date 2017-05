La oposición tacha el presupuesto de Sanidad de "literatura" y cuentas "insuficientes" con "luces y sombras"

Etiquetas

Los grupos de la oposición en las Cortes han calificado de "literatura" o cuentas "insuficientes" con "luces y sombras" los presupuestos de la Consejería de Sanidad, que además consideran que no llegan a ejecutarse adecuadamente año tras año.

Los portavoces de los grupos se han expresado así en el marco de la comparecencia del consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes para explicar las cuentas de su departamento, que ascienden a 3.477 millones de euros, un 5,37 por ciento más.

En este contexto, la procuradora socialista Mercedes Martín ha calificado de "libro tardío" y "falso" cargado de "buenas intenciones" el presupuesto, pero ha señalado que "no se traduce en nada" porque tiene los mismos objetivos "incumplidos sistemáticamente" con una importante falta de ejecución.

A su juicio falta "crédito" a esta "literatura" y ha dudado de que se diga que se apuesta por la Atención Primaria cuando en 2010 se contemplaban 1.356 millones y en 2017 son 1.152.

Martín Juárez ha criticado la falta de igualdad de oportunidades en la Sanidad para lo que ha puesto como ejemplo que haya cuatro capitales de provincia y El Bierzo que no disponen de aceleradores lineales y ha censurado el reparto que la Junta hará con la aportación de la Fundación Amancio Ortega en lugar de cubrir estas carencias, lo que ha calificado de decisión "intolerable".

La procuradora socialista considera que se arrastran los mismos problemas del modelo sanitario, con la falta de universalidad, sin revertir el copago y el "medicamentazo", los problemas de las listas de espera, las camas cerradas, deficiencias y cada vez menos profesionales --algo que el consejero ha asegurado que es "falso"--.

Martín considera que la sanidad pública está "en peligro" y cree que eso es lo que ha provocado que la población se haya visto "en la necesidad" de defenderla, sin que el consejero haya dicho "palabra".

Por su parte, la procuradora de Podemos Isabel Muñoz ha afirmado que el presupuesto no tiene "nada nuevo" y ha censurado que el consejero siempre venda las cuentas como "el no va más", cuando en realidad no es así.

En este sentido, Muñoz ha recordado que en 2010 ya el entonces consejero Francisco Javier Álvarez Guisasola dijo que los presupuestos eran "austeros", por lo que los actuales a su juicio "consolidan" la austeridad, las listas de espera, el empeoramiento de la sanidad rural, la falta de personal o un modelo de gestión que considera "nefasto" y basado en las designaciones "a dedo".

A este respecto, ha incidido en que muchas veces ya han dicho al consejero que esta gestión se sustenta en las personas elegidas a dedo que mantienen políticas "de retraso" y se va "hacia atrás".

La procuradora morada ha advertido de que ya no creen al consejero porque además las cuentas no se ejecutan, de forma que una cosa es lo que se ve en las Cortes y otra cosa lo que "ocurre en la sociedad".

Además, ha advertido de que las políticas que se llevan a cabo perjudican más a los más "pobres" y los más "vulnerables", por lo que ha pedido al consejero menos "triunfalismo" y "optimismo".

"LUCES Y SOMBRAS"

Por su parte, el procurador de Ciudadanos Manuel Mitadiel ha calificado de "buena noticia" que el presupuesto aumente en 177 millones y considera que tiene "luces" como el incremento de un 14 por ciento en la inversión o que se incrementen determinadas partidas.

Sin embargo, ha advertido de que también hay "sombras", fundamentalmente la ejecución que al final se lleva a cabo, ya que el año pasado por ejemplo de 104 millones previstos se ejecutaron 71, un 66 por ciento, por lo que ha advertido de que estarán "vigilantes" con el control del presupuesto.

El procurador naranja, quien ha advertido de que el personal de esta profesión sufre el síndrome del "quemado", también ha expresado su preocupación por el hecho de que en la Ley de Medidas Tributarias se contemple, en la disposición adicional decimoquinta, que se abra la puerta a incorporar a la red asistencial sanitaria de utilización pública a empresas sin ánimo de lucro.

Finalmente, el portavoz del Grupo Mixto y procurador de IU-Equo, José Sarrión, ha calificado de "insuficiente" un presupuesto para revertir los recortes acumulados de los últimos años.

Además, ha incidido en problemas futuros fruto de estos recortes para los que no se contemplan soluciones como el hecho de que se vayan a producir más de 600 jubilaciones hasta 2020, el 30 por ciento en Atención Primaria, los graves problemas que hay en todas las provincias que desarrollan el impulso de las mareas blancas.

Sarrión ha puesto de manifiesto lo que a su juicio es una "inmensa cantidad de conflictividad" en la sanidad, muy especialmente en el medio rural.

Frente a estas opiniones, el procurador del PP Alejandro Vázquez considera una "desfachatez" y "desvergüenza" las críticas de la oposición, que considera de "falta de ideas" y "demagogia" cuando las cosas "son las que son", con un incremento de las cuentas tras superarse el periodo de crisis.