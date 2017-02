La prórroga presupuestaria solo permite avanzar en los proyectos de colegios que tienen partidas plurianuales

Etiquetas

La consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, ha aclarado a Podemos que mientras haya prórroga presupuestaria en la Comunidad solo puede avanzarse en los proyectos de obras de los colegios que tienen partidas plurianuales.

Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios de comunicación, tras participar en la reunión autonómica sobre el plan director para la convivencia y mejora de la seguridad en los centros educativos y sus entornos, celebrada este lunes, 6 de febrero, en la Delegación del Gobierno en Aragón.

La consejera ha respondido así a la petición de Podemos de que el Ejecutivo regional ponga todos los medios a su alcance para paliar los efectos más negativos de la prórroga presupuestaria, como podría ser que no estén para el próximo curso los colegios comprometidos de Arcosur, Valdespartera III, Parque Venecia, Sobradiel y Pedrola, y, así, poder hablar sobre los Presupuestos de la Comunidad para 2017.

La consejera ha aclarado que los proyectos que tienen pluarianuales sí pueden avanzar en su desarrollo, pero "los que no los tienen, no" y por eso "los hemos incluido" en el borrador de proyecto de ley de Presupuestos de 2017.

Asimismo, ha continuado, "es tan necesario" y "estamos pidiendo a Podemos que es urgente sentarnos a cerrar un Presupuesto que dé respuesta a las necesidades de escolarización de Aragón, y, fundamentalmente, de la zona sur de la ciudad de Zaragoza".

Ha agregado que "si no hay presupuesto, si no hay partidas" porque la Intervención de la Comunidad "no permitirá licitar una obra, si no está presupuestada", de forma que Podemos "no puede pedir lo que no puede hacerse".

La consejera ha incidido en que "lo que sí pueden hacer es sentarse ya y cerrar el Presupuesto que ya que conocen y que resuelve las necesidades de la comunidad educativa y de la zona sur de Zaragoza para dar respuesta a esa escolarización".