EVO BANCO LANZA UN SERVICIO DE CAMBIO DE DIVISAS CON ENTREGA A DOMICILIO GRATUITA

EVO Banco ha lanzado EVO Travel Cash, un nuevo servicio ‘on line’ de cambio de divisas que permitirá a sus clientes comprar moneda extranjera y recibirla de forma gratuita en cualquier dirección que ellos elijan.Según informa la entidad financiera, EVO Travel Cash no exige importe mínimo, no tiene costes de envío, y cuenta con más de 80 divisas disponibles gracias al acuerdo de colaboración firmado entre EVO y Exact Change.El proceso de compra de divisa puede completarse a través de la banca móvil y electrónica de EVO Banco. Los clientes tan solo tendrán que elegir la moneda, importe deseado, fecha, y dirección de entrega. En el caso de que el cliente no haya utilizado la totalidad de sus divisas, podrá solicitar la devolución de moneda no utilizada al mismo tipo de cambio al que ha sido comprada -o a un cambio mejor si el tipo es más favorable en ese momento para el cliente-, dentro de los 45 días siguientes a la compra y hasta el 75% del importe adquirido.