Trabajadores de Navantia en San Fernando se manifiesta por ser "la única factoría sin carga de trabajo"

Trabajadores de Navantia en San Fernando (Cádiz) se han manifestado este jueves por las calles de la ciudad reivindicando carga de trabajo, ya que, según ha recordado el presidente del comité de empresa isleño, Jesús Peralta, "todas las factorías tienen carga de trabajo y San Fernando es la única que adolece de ella".

Peralta se ha dirigido a los trabajadores durante la manifestación para asegurar que "el objetivo es la carga de trabajo para esta factoría", por lo que ha anunciado que van a "seguir las movilizaciones hasta conseguir carga de trabajo".

El representante de los trabajadores ha afirmado que "no es de recibo que aún no se hayan concretado aquellos acuerdos donde había 14 BAM". Asimismo, ha recordado que "la ministra Cospedal se comprometió diciendo que pondría los BAM encima de la mesa para no tener que depender de nadie y a día de hoy se sigue sin tener noticias".

La manifestación ha partido de la factoría para llegar a la calle Real y hasta el Centro de Congresos Cortes de la Real Isla de León, donde se ha dado lectura a un manifiesto por parte del presidente del comité de trabajadores.

Por su parte, la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada (PSOE), ha señalado que "había que estar en esta manifestación por la carga de trabajo y por el empleo". "Navantia es nuestra principal industria , ha sido historia, es presente y tiene que ser futuro", ha añadido.

Cavada ha criticado que "las buenas palabras de la ministra en la última botadura han quedado en eso, en palabras, y San Fernando no puede esperar más".

Por su parte, CCOO ha indicado que la carga de trabajo tiene que venir de la mano de "la segunda serie de BAM (Buques de Acción Marítima) completa, para a continuación, seguir con el resto hasta completar los 14 que están comprometidos por el acuerdo del 16 de diciembre de

2014 y prometido por el Ministerio de Defensa con ocasión de la botadura del BAM Audaz, con independencia de la consecución del contrato de las corbetas para Arabia Saudí, el cual esperamos todos".

"La situación que viene atravesando el astillero de Navantia en San Fernando, ya anunciada por los representantes de los trabajadores en multitud de ocasiones a lo largo de los últimos años se ve agravada aún más a día de hoy ante la carencia de un programa de nueva construcción", ha asegurado el sindicato, que ha indicado que "esta situación nos lleva a salir de nuevo a la calle".