Vara reclama la colaboración de las TV autonómicas para optimizar gastos y defiende la independencia de sus informativos

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha apostado por impulsar una mayor coordinación y colaboración en los contenidos de las televisiones autonómicas con el fin de optimizar gastos, así como ha defendido la independencia de sus servicios informativos para corregir los fallos del modelo implantado, que según ha dicho ha propiciado "juguetitos en manos del poder establecido".

Sobre la relación de los poderes públicos con los medios de comunicación, Fernández Vara ha dicho que "no es sencilla" porque "es un sentir bastante generalizado que desde la política se defiende la libertad de los medios de comunicación, pero para que estén a su servicio, no para que realmente sean libres".

"A nadie, a ningún o a la mayor parte de los políticos, a nadie le gusta medios realmente libres que digan, opinen, con absoluta libertad cada día y trasladen la información", ha espetado el presidente extremeño, que ha expresado estas y otras impresiones durante su intervención en la inauguración de la LXXVI Asamblea General de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) que se celebra este sábado en Mérida.

Un acto que ha contado también, entre otros, con la presidenta de la FAPE, Elsa González, el alcalde de la capital extremeña, Antonio Rodríguez Osuna, y el presidente del Comité de Garantías de la FAPE, Rafael Mendizábal.

En su intervención, Vara ha señalado que entre las cosas que no se han hecho bien en la España autonómica está el modelo de televisiones autonómicas, que han sido "juguetitos en manos del poder establecido", y que asimismo se debería haber llegado a un acuerdo con RTVE para aprovechar los recursos existentes, que hubiera sido "mucho más barato" y hubiera permitido "hacer las cosas mucho mejor".

En este sentido ha entonado el "mea culpa" en la parte que le corresponde, en tanto que formaba parte como consejero del Ejecutivo extremeño que impulsó Canal Extremadura.

Una vez que esto no se hizo, ha abogado por tratar ahora de "al menos coordinar al máximo" el trabajo de las teles públicas, y "compartir entre los canales autonómicos todo" lo que se pueda, "optimizar el gasto al máximo" y sobre todo "garantizar la independencia de los servicios informativos, que según ha dicho para él es una "máxima irrenunciable".

SIN PERIODISMO NO HAY DEMOCRACIA

En este sentido, ha defendido que "la democracia sin libertad de verdad de prensa no es democracia. Es otra cosa distinta y diferente", al tiempo que ha recordado que en esta segunda etapa suya en la Junta se convocó un concurso público, tras estar un baremo, para nombrar en este caso a la directora de la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales, Carmen Santos Garaicoechea.

Fernández Vara, que ha reconocido que si no hubiera sido médico de profesión le hubiera gustado ser periodista, así como que su hijo está estudiando la carrera de periodismo, ha destacado que en los últimos diez años se ha asistido a un "cambio trascendental" en la "manera de contar las historias y sobre todo las relaciones de aquellos que las cuentan", y que ahora existen "múltiples canales de información multidireccional", y esto es algo que "se tiene que reordenar".

Sobre su relación con los medios, ha dicho que aprendió "mucho" de su derrota electoral para cambiar algunas cosas en su segunda etapa al frente de la Junta de Extremadura, y en este sentido se ha referido a los cambios introducidos con respecto al reparto de la publicidad institucional, un "asunto bastante complejo" para evitar caer "en aquello que no quieres caer", y que según ha dicho es realizar "un reparto subjetivo para ponerlo al servicio de tus propios intereses".

En este sentido, ha recordado que se conformó un grupo de trabajo que marcó la "hoja de ruta" en forma de criterios de reparto, y que posteriormente se fue comunicando la parte correspondiente a cada medio, y así mismo se hizo público, "para que todo el mundo sepa lo que le va a corresponder", y que ello "no va a quedar al albur ni al capricho de nada".

Asimismo, ha dicho que cree en la libertad de prensa y que no le molesta cuando le critican en los medios porque, según ha dicho, mira la información "con mucha distancia", lo que le permite tener "una relación más sana con los medios porque les pide "otra cosa que no sea que cumplan con su obligación", que no es otra cosa que "informar, formar, y si además entretienen un poquito, encantados de la vida", ha dicho citando al periodista José María García.

De otro lado, y de cara a la asamblea que la FAPE celebra en Mérida en la que se van a abordar cuestiones relativas a la profesión, ha dicho que el periodismo es "consecuencia de lo que los periodistas quieran que sea".

Finalmente, ha señalado que el periodismo es una profesión "adelantada", porque es donde "antes se produjo la feminización", lo cual es "necesariamente bueno".