El Digital de Albacete cumple 4 años liderando el ranking de digitales de C-LM con 1,2 millones de visitas en abril

El Digital de Albacete cumplirá el próximo 20 de mayo sus primeros cuatro años de vida como periódico 'on line', un tiempo en el que ha conseguido colocarse como el medio de comunicación digital con más tráfico de visitas, llegando a los 1,2 millones al cierre del pasado mes de abril según datos de OJD.

Su director, Javier Romero, ha explicado a Europa Press que tras salir de ABTve por su cierre, decidió montar el digital desde una habitación de su casa, con unos inicios en los que se limitaba a "copiar y pegar teletipos y notas de prensa y con el miedo de saber si había alguien leyendo al otro lado".

En sus primeros meses de vida apenas superaban el millar de visitas y según relata costó mucho combatir el "desconocimiento" de la sociedad albaceteña de que el medio existía.

Este medio surgió en una época de "cataclismo mediático", con muchos papeles cerrando o dejando Albacete como La Verdad o El Pueblo, con televisiones locales echando la persiana y sin mucha presencia de diarios digitales.

"Pensé que era el momento y abrí. Ningún amigo, por mucho que me quisiera, me animó a tirar adelante, todo lo contrario", afirma Romero.

DE SU HABITACIÓN A TESIFONTE GALLEGO CON 7 EN PLANTILLA

Tras sus inicios, comenzó a crecer El Digital de la mano sobre todo de anunciantes privados, tras lo que llegó su primera contratación con la periodista albaceteña Esther Sotoca, con quien abrió la puerta de una primera redacción en diciembre de 2013 dentro del Vivero de Empresas del Polígono Campollano.

El sostén del dinero privado sigue siendo predominante, algo que Romero considera "fundamental" ya que considera no siempre el reparto del presupuesto para campañas publicitarias institucionales se corresponde con el potencial y la audiencia de los medios en la región.

Eran 25 metros con un pequeño despacho que fue testigo de cómo seguía dando pasos El Digital, "donde ya podían celebrarse reuniones más allá de una cafetería". "Seguimos creciendo y las necesidades informativas hicieron que incorporara otra periodista, Llanos García, y a una fotógrafa".

A día de hoy, la plantilla suma siete personas más la figura de Romero. El pasado mes de febrero llegó otro salto cualitativo al dejar atrás el Vivero de Empresas y situarse en pleno centro de Albacete, en Tesifonte Gallego.

DATOS DE RÉCORD

El pasado mes de abril la cifra de visitas se situó en 1,2 millones según OJD, que arrojan datos como 445.000 usuarios únicos y más de 1,8 páginas vistas.

Las nevadas sufridas en la provincia el pasado mes de enero hicieron que fuera el mes con más tráfico de esa historia, y a partir de ese primer mes de 2017 "se está manteniendo el tipo".

Como todos los medios digitales, las redes sociales son un punto de apoyo y difusión importante en este caso, con una página de Facebook que suma 83.000 seguidores y 1,4 millones de interacciones en los últimos 28 días y una cuenta oficial en Twitter que acumula casi 20.000 seguidores y un millón de impresiones al mes.

HITOS INFORMATIVOS

Javier Romero recuerda algunas de las noticias publicadas que por su entidad más repercusión han tenido, como el accidente en la Base Aérea de Los Llanos del 26 de enero de 2015, cuando incluso una foto de El Digital de Albacete ilustró la portada de El Mundo a nivel nacional.

Como noticias con mayor alcance, repasa algunos sucesos ocurridos en Albacete, como la muerte de una mujer que vivía sola en un local habilitado como vivienda tras una explosión un día de Año Nuevo, el incendio de los cines de Imaginalia o la historia de Pablo y su reto contra el neuroblastoma que sufre su hijo, "información de la que el propio Andrés Iniesta se hizo eco en sus redes sociales para recabar más apoyo".

Durante esta particular olimpiada de El Digital de Albacete también se han publicado informaciones en exclusiva, como la identidad del cadáver de un hombre desaparecido en febrero de 2017 y aparecido en un paraje de Viveros a través del reconocimiento de sus familiares de una pulsera de su propiedad.

El Digital albaceteño conserva desde su inicio una apuesta por la información local y provincial. "Quizá a veces parezca demasiado mundano, pero si un medio local no habla de Albacete, ¿quién lo va a hacer? Como lector no entendía portadas nacionales en medios locales. Para nosotros, nuestra noticia no es que el Madrid gane la Copa de Europa, es que el Albacete suba a Segunda División, y nuestro presidente del Gobierno es el alcalde", señala.

En sus contenidos, según argumenta Romero, se intenta "potenciar la cultura provincial", con seguimientos a eventos a lo largo y ancho de toda Albacete, como el último despliegue en la Batalla de Almansa.

"La gente de Albacete quiere saber qué pasa en su entorno y ha estado huérfana últimamente. No perdemos la perspectiva de que el consumidor de nuestra información vive aquí, compra aquí y paga sus impuestos aquí. Si no apostamos por lo local, nos convertimos en un medio filial de otro nacional", ha añadido.

Mirando al futuro, Javier Romero no sabe decir dónde estará El Digital de Albacete, pero su idea pasa por "tener más lectores, generar más información y dar trabajo a más personas".

En definitiva, seguir creciendo y que "todos los albaceteños corran a abrir el periódico en sus móviles o en el ordenador cada vez que escuchen una sirena en la calle o cuando sepan que hay un acto informativo relevante".

Tras este camino recorrido, Javier Romero recuerda cómo en el pasado ha recibido "muchas críticas" del sector "por no ser periodista de carrera", llegando incluso a sufrir "boicots".

Por último, ha querido tener palabras de agradecimiento para todo el equipo que saca adelante el periódico, citando a Llanos García, Sandra Manzanares, María Guerrero, Jennifer Comuñas, Nacho López y Modesto Colorado, junto al comercial Fernando García.

También ha hecho referencia a sus clientes y anunciantes, "sin los que no sería posible seguir, ni dar empleo, ni invertir en modernización". En esta línea, ha recalcado a quien fue su primer cliente, el concesionario Toyota de la capital albaceteña Autoalba. "Fueron los primeros que apostaron por mí, y todavía los conservo. Nunca me olvidaré de que me ayudaron a arrancar", ha sentenciado.