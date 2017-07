EL SECTOR EDITORIAL FACTURÓ UN 2,7% MÁS EN 2016, TERCER AÑO CONSECUTIVO DE CRECIMIENTO

Etiquetas

El sector editorial español facturó 2.317,2 millones de euros en 2016, lo que supone un aumento del 2,7% respecto al año anterior y el tercer ejercicio consecutivo de crecimiento, según datos presentados este jueves por la Federación de Gremios de Editores (FGEE).La mejoría de 2016 se apoyó en un crecimiento más equilibrado de las ventas de todos los géneros, especialmente de los literarios, tanto de adultos como infantil (1,4% y 7,1% más, respectivamente), así como por los libros de texto, dado que en el pasado año se procedió a renovación de los manuales de 2º y 4º de ESO establecida en el calendario de implantación de la Lomce, aunque el incremento de las ventas de este tipo de libros ha sido inferior al registrado en años anteriores (3,4%).En el subsector de literatura, si bien todos los géneros de novela suben, excepto la novela erótica y la policiaca, es la contemporánea, con un incremento del 5% con respecto a 2015, el género que registra una mayor facturación, 244 millones de euros. Una cifra similar es la registrada por la literatura infantil y juvenil, 277 millones de euros. Otros subsectores del libro también registraron incrementos en su facturación: científico-técnico (8%), Ciencias Sociales y Humanas (9,6%) y Divulgación General (0,6%). Los libros prácticos (-10,8%), los diccionarios y enciclopedias (-0,7%) y el cómic (-0,7%) registraron caídas, aunque en el caso de los últimos fueron muy ligeras. “Si bien aún no hemos conseguido recuperar las cifras anteriores a la crisis, podemos decir que el sector mantiene una línea de crecimiento que nos permite tener un optimismo moderado. Nos gustaría que el compromiso del Ministerio de poner en marcha el Plan de Fomento del Libro y de la Lectura se materializase en acciones que contribuyan a mejorar las cifras de hábito lector y que eso se vea reflejado en las cifras del sector. Creemos que es muy importante recuperar las compras para las bibliotecas que se ha perdido en los últimos años”, explicó en la rueda de prensa de presentación de los resultados Daniel Fernández, presidente de la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) y de la Asociación de Cámaras del libro de España.MÁS EJEMPLARESEn 2016 se vendieron 157,23 millones de ejemplares, un 1,2% más que en 2015, y se editaron 81.496 títulos nuevos y reimpresiones, un 1,6% más. La tirada media fue de 2.749 ejemplares por título, un 2,1% menos que en 2015. El precio medio del ejemplar fue de 14,74 euros (0,22 euros más que en el ejercicio anterior). No obstante, el precio medio de los libros de literatura ha registrado un descenso.La facturación se concentra fundamentalmente en empresas de Barcelona (50,8%) y Madrid (42,4%), que suman el 92,9%. Por tamaño, las empresas muy grandes facturaron el 39,5%, y el resto de la facturación se la repartieron empresas grandes (22%), medianas (25,9%) y pequeñas (12,6%).La facturación del libro digital en España se incrementó en un 1,5%, hasta situarse en 117,19 millones de euros. Esta cifra representa el 5% de la facturación total del sector. El número de títulos editados en este formato aumentó un 3,3%, hasta los 45.658 títulos. El catálogo de libros continuó incrementándose con una oferta de títulos digitales de 174.266 títulos, un 2,1% más.A lo largo de 2016 se vendieron 12,3 millones de ejemplares, un 2,8% menos que en 2015. El precio medio se situó en los 9,5 euros por ejemplar.“Después de unos años con cifras de crecimientos significativos la facturación del libro digital se ha ralentizado. Esta es una tendencia que no sólo se ha registrado en España, sino que es un fenómeno que se ha producido en otros mercados como el americano o el británico. La oferta legal se sigue incrementando pero las ventas no están respondiendo en la misma proporción. Es importante destacar que el mayor incremento en términos absolutos se ha producido en la literatura, que ya representa el 20% la facturación”, señaló la vicepresidenta de la FGEE y presidenta de la Asociación de Editores de Madrid, Rosalina Díaz.La FGEE ha vuelto a reclamar que se dote de recursos a la Comisión de la Propiedad Intelectual para que sus acciones sean efectivas en la lucha contra la piratería.El 43,9% de la facturación de los libros digitales, 51,48 millones de euros, correspondió a libros de ciencias sociales y humanas, fundamentalmente libros y bases de datos de derecho. La facturación de los libros de texto no universitarios se redujo un 3,6%, hasta los 26,20 millones de euros, un 22,4% del total. Los títulos de literatura suponen el 19,7% de la facturación total del sector, 23,13 millones de euros, un 19,7% más que en 2015. La literatura infantil y juvenil también redujo su facturación, de los 6,07 millones de 2015 a los 5,6 de 2016.En cuanto los canales de distribución, la mayor parte de los ejemplares de libros en formato digital se vendieron a través de plataformas específicas de distribución digital: plataformas creada por la propia editorial (28,7%), plataformas conjuntas con otras editoriales (3,9%) y plataforma comercial genérica y otras plataformas (48,1%), principalmente a través de Amazon, 23% (26,49 millones de euros), y Casa del Libro, 7,5% (8,7 millones de euros).Por su parte, las ventas de libros en formato bolsillo continúan cayendo. En el año 2016, la facturación alcanzó los 90,79 millones de euros, un 4% menos, si bien el número de títulos editados se incrementó en un 6,2%, un total de 4.471 títulos. El número de ejemplares vendidos fue de 11,5 millones de ejemplares, un 5,6% menos. El precio medio de los libros en este formato fue de 7,89 euros.Las librerías y cadenas de librerías se mantienen como los principales canales de ventas de libros. Ambas suman 1.221,61 millones de euros, el 52,7% del total de la facturación. La venta de libros en librerías se incrementó, en 2016, en un 2,9%. Las cadenas de librerías también mejoraron en un 3%. Descendió, sin embargo, la venta en hipermercados (-2,9%); en bibliotecas (-7%) y quioscos (-2,4%), así como la venta a crédito (-3,6%). COMERCIO EXTERIOR Las exportaciones del sector del libro español continuaron creciendo en 2016 hasta alcanzar los 571,77 millones de euros (623,22 millones de dólares), 3,5% más que en el ejercicio 2015. Este incremento procede, fundamentalmente, de las ventas del sector editorial, que supusieron 372,24 millones de euros (405 millones de dólares), un 3,74% más que en 2015.El sector gráfico también incrementó sus exportaciones hasta los 199,52 millones de euros (217,48 millones de dólares), un 1,23% más. Las importaciones se redujeron un 11,6%, hasta los 201,32 millones de euros, principalmente encargos de imprenta y coediciones y prensa y revistas.La balanza comercial del sector del libro refleja un saldo positivo de 370,45 millones de euros, un 14,2% más que en 2015.El sector del libro español tiene una fuerte presencia en los mercados exteriores. Las editoriales españolas cuentan con 84 filiales repartidas por el mundo cuyas cifras de venta no se incluyen en las cifras de exportación.A estas cifras hay que añadir 75 millones correspondientes a la venta de derechos y servicios, un crecimiento de 6,2% respecto a 2015.Europa y América siguen siendo los principales mercados del sector del libro español. Las exportaciones a los países europeos aumentaron un 6,3%, impulsado tanto por las ventas del sector editorial, que crecieron un 9,46%, hasta los 181,68 millones de euros, como por el sector gráfico, que ascendieron hasta los 190,34 millones de euros, 4,61% más que en 2015.En cuanto a las dirigidas a América, las ventas a este mercado se incrementaron 2,25 millones, hasta los 190,71 millones, provenientes del sector editorial 184,15 millones. Las exportaciones a Asia también crecieron, totalizando unas ventas de 2,1 millones de euros, 44,71% más que en 2015. Sin embargo, las ventas a África y Oceanía se redujeron.Por países, los principales mercados del sector del libro continúan siendo Francia, con 171 millones de euros exportados; México, con 58,08 millones de euros, si bien en este mercado se han reducido las exportaciones en 2016; Reino Unido, 57,29 millones de euros; Portugal, 56,90 millones de euros; y destaca la recuperación de las cifras de Argentina, tras unos años de descenso, que alcanzaron los 31,78 millones de euros.