La librería Agapea.com cumple 15 años con una facturación de 16 millones y el reto de crecer un 20% este año

En 2016 realizaron más de 120.000 envíos a domicilio y movieron en su almacén más de 700.000 libros

La librería malagueña Agapea.com, que nació en el año 2002 y cuyo primer libro vendido fue un temario de oposiciones, cumple 15 años con una facturación el pasado año de unos 16 millones de euros y con el "ambicioso" reto de crecer entre un 15 y un 20 por ciento en el presente ejercicio, dependiendo del canal de venta.

Esta empresa, fundada por Miguel Ángel Ferrero y Diego Jiménez, empezó atendiendo pedidos únicamente por Internet en un momento en el que la Red no era un canal habitual. En 2016 han realizado más de 120.000 envíos a domicilio de los que el 70 por ciento son nacionales y el 30 por ciento restante, internacionales.

El director de Agapea.com, José Antonio Ruiz, ha destacado a Europa Press que las ventas en las librerías físicas --dos en Málaga y una en Tenerife, Granada, San Fernando (Cádiz), Mallorca y un punto de entrega en Barcelona-- y en otros canales de venta también se han incrementado.

Así, ha admitido que experimentar un crecimiento del 20 por ciento en plena crisis del sector librero es "ambicioso" pero ha incidido en el trabajo que llevan a cabo, con la innovación tecnológica aplicada al sector del libro, una gestión automatizada del stock y una "cuidada elección" de proveedores.

Agapea.com cuenta con un fondo disponible de 15 millones de títulos de los cuales en sus almacenes cuentan en stock actualmente con 207.000 títulos diferentes al alcance de los usuarios con puntas algunos meses de 400.000 títulos. "Gracias a nuestras infraestructuras nos hemos convertido en uno de los proveedores más importantes, somos especialistas en títulos universitarios, de oposiciones y libros profesionales de todos los sectores", ha expuesto Ruiz.

En España un cliente puede recibir un pedido en 24 horas siempre que se tenga en stock y de uno a siete días si se recurre al distribuidor o editorial. El director de la empresa malagueña ha incidido en que en la última década han mejorado los procesos de logística y atención al cliente de manera que hoy pueden alcanzar "cualquier punto del planeta en un tiempo récord que únicamente depende del tipo de envío que el cliente elija".

"Agapea.com se ha convertido en una referencia imprescindible tanto para los clientes particulares como para los centros de formación, universidades y bibliotecas. Como ejemplo este año 2016 hemos movido en almacén más de 700.000 libros", ha señalado.

La empresa vende libros de manera global, especialmente en España, Alemania, Reino Unido, Francia, Estados Unidos e Iberoamerica. En este sentido, José Antonio Ruiz ha manifestado que "en tres clics el cliente puede realizar la compra", además de contar con una centralita telefónica para resolver urgencias o dudas.

UNA MAYOR FIDELIDAD

Precisamente, uno de los retos de la marca malagueña es que el nivel de fidelidad con el cliente crezca: "estamos trabajando para mejorar la experiencia de compra en las tiendas, la tarjeta de cliente y el nivel de información de novedades según el perfil. Queremos que visitar nuestras tiendas sea especial y un placer".

En estos momentos hay varios proyectos en marcha, "algunos de ellos inminentes". Los esfuerzos de Agapea.com son "afianzar su red de venta física e implementar procesos que hagan más sencilla, intuitiva y fácil la búsqueda y compra de libros en su web, cuidando los factores que nos han llevado al éxito: nuestra constante inversión en I+D+I, una clara orientación al cliente y hacer honor a nuestro lema 'Libros urgentes'".

Esta empresa nació en un momento en el que el comercio electrónico todavía no estaba desarrollado en España y la gente no confiaba en estas páginas web; de hecho, en los primeros años todos los pedidos se enviaban contra reembolso y no se pedían datos de tarjetas de crédito.

"Hemos hecho el camino inverso", ha sostenido Ruiz, recordando que Agapea dio sus primeros pasos como librería online realizando pedidos a domicilio para, tres años después, en 2005, abrir su primera tienda física, en la zona de Teatinos. Desde entonces ha mantenido su presencia digital, ha abierto cinco librerías más y un punto de recogida en Barcelona.

En el año 2007 la compañía se internacionalizó incorporando grandes cuentas internacionales en Reino Unido, Alemania, Francia, Estados Unidos y Latinoamérica para vender libros españoles, "cuya demanda es cada vez más importante y que nos abrió las puertas de un mercado global".

Además, desde 2013 está disponible la página web agapeacultura.com, donde se publican noticias de interés, una agenda cultural, comunidad de autores. Además, en sus instalaciones físicas, para despertar el interés por los libros, se realizan actividades de fomento de la lectura desde bebés hasta adultos, con cuentacuentos, clubes de lectura, presentaciones de libros, laboratorios poéticos, conferencias, etcétera.