ABC continúa su sangría y aumenta sus pérdidas operativas en casi un 40%

Vocento ha presentado los resultados del primer trimestre de 2017. Con un problema recurrente. ABC arroja de nuevo los peores números del grupo, que arrojó pérdidas globales de 10,4 millones de euros, lo que supone un 15,2% más que en el mismo periodo de 2016, según los datos que la compañía ha aportado a la CNMV.

En este contexto, la principal cabecera del grupo, ABC, registró perdidas operativas (ebit) durante el primer trimestre de 5,5 millones de euros teniendo en cuenta tanto la versión en papel como la digital. Esto supone un incremento del 38,9% (1,5 millones) respecto al mismo periodo del año anterior.

Los periódicos continúan siendo el gran 'agujero' de las cuentas del grupo. Boceto perdió en la operación de este área un total de 6,6 millones de euros, ya que los suplementos y las revistas (XL Semanal, Mujer Hoy, Corazón CZN TVE... ) se dejaron otro millón de euros; y los regionales (El Correo, Hoy, La Verdad...) algo más de 100.000.

Las ventas de ejemplares han experimentado descensos notables tanto en 'ABC' (-14,4%) como en la en prensa regional (-6,3%). Esto le ha reportado 6 millones menos de ingresos que en el mismo período del año anterior.

En Audiovisual, los ingresos de explotación alcanzan los 11,2 millones y el beneficio total llega hasta 2,4 millones de euros, un notable crecimiento del 8% respecto al primer trimestre de 2016. En este área han experimentado un crecimiento tanto en Contenidos como en la TDT.

Coste de las indemnizaciones

Las servidumbres, en todo caso, no acaban con el ABC. El informe aportado a la CNMV explica que "dentro de los movimientos no ordinarios se incluyen los pagos por indemnizaciones por -8.007 miles de euros, por ajustes de estructura de personal de 2016 y 2017, y otras salidas de caja no ordinarias por -3.139 miles de euros que responden, entre otros, y al pago relacionado con las opciones de venta de Las Provincias".

Su endeudamiento se mantiene estable en los 66 millones de euros gracias a sus ingresos de explotación totales de 101,3 millones de euros (5,2% menos que en el mismo periodo del ejercicio anterior) y al crecimiento publicitario digital del 9,9%.