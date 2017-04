AMAZON DISTRIBUIRÁ LOS DIARIOS DE PRISA

Etiquetas

Amazon distribuirá los periódicos ‘El País’, ‘Cinco Días’ y ‘As’, tras un acuerdo pionero en el mundo que ha suscrito la plataforma de comercio electrónico con el Grupo Prisa.La iniciativa comenzará este domingo, 23 de abril, según han informado las cabeceras de Prisa Noticias. Los clientes de Amazon Prime Now, el servicio ‘premium’ de Amazon, que vivan en el área metropolitana de Madrid podrán solicitar su ejemplar de ‘El País’ o ‘Cinco días’ y recibirlo en una hora en la dirección que indiquen a través del servicio de entregas ultra-rápidas de Amazon. El área metropolitana de Barcelona se incorporará en las próximas semanas.Del domingo 23 al jueves 27 de abril, los clientes de Amazon recibirán un ejemplar de ‘El País’ y otro de ‘Cinco Días’ de manera gratuita por cada pedido de Amazon Prime Now. A partir del 28 de abril y simplemente con añadirlos a su cesta de la compra seguirán recibiéndolos gratis.El 14 de mayo, una vez finalizado el periodo promocional, el proceso de compra será el habitual en Amazon Prime Now. El cliente solo tendrá que pagar el precio del periódico, que será el mismo que en los puntos de venta tradicionales. Los lectores podrán escoger si quieren recibir su periódico en la franja horaria de dos horas que más le convenga o bien que se lo entreguen en una hora, añadiendo el coste habitual del servicio. Las entregas se realizan en el lugar del área metropolitana indicado por el cliente los siete días de la semana desde las 8.00 hasta la medianoche y el ejemplar que recibirán los clientes es el de la fecha en la que se realiza el pedido.Las revistas que habitualmente se entregan con los periódicos los fines de semana estarán también disponibles en Amazon Prime Now para su distribución conjunta con el diario, así como para su venta de forma individual.El diario deportivo ‘As’ se sumará en mayo a la iniciativa, que Prisa califica de “pionera en el mundo”. “Los medios de Prisa Noticias se convierten en los primeros periódicos que se pueden adquirir a través del servicio de entregas instantáneas de Amazon”, destaca el grupo de comunicación.