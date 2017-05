La Biblioteca Nacional recupera archivos de la historia de la Copa del Rey

Etiquetas

La Biblioteca Nacional de España ha recuperado algunos de los documentos, periódicos antiguos, fotografías y otros archivos con motivo de la próxima celebración de la final de la Copa del Rey de fútbol, que este sábado 27 de mayo enfrentará al Fútbol Club Barcelona y Alavés en el Calderón.

"Es uno de los torneos de fútbol más importantes de nuestro país. No obstante, no todo el mundo conoce su historia, sus peculiaridades o la evolución de su nombre", recuerda la institución, que ha recogido la historia del trofeo en una publicación en su blog bajo el título 'Cuando la Copa del Rey aún no lo era' y un vídeo con el mismo nombre.

Entre los recuerdos de la historia del torneo figuran ejemplares de la revista 'Actualidades' de mayo de 1902, cuando, con motivo de la coronación del Alfonso XIII, se celebró el primer 'Concurso Madrid de Foot-Ball' que sería conocido popularmente como 'Copa de la coronación'.

Aquel primer concurso, organizado por los fundadores del Madrid Foot-ball (el actual Real Madrid), Carlos y Juan Padrós, se convertiría al año siguiente por primera vez en un torneo nacional en cuya primera edición vencería el Atletic Club (proveniente del norte del país), frente al Club Español de Foot-ball por Cataluña y al equipo local.

La BNE ha explicado que en sus archivos conserva tanto periódicos y fotografías que muestran la evolución del concurso hasta nuestros días, incluyendo piezas como un diálogo cómico de un partido de football del año 1930, recitado por Fernando Aguirre y Rafael María de Larra, postales, anuncios y diversos documentos que dan fe de la evolución de la afición por el fútbol en España.