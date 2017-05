Ana Cano recuerda al Principado que el Día de Les Lletres se hará gracias al Ayuntamiento de Oviedo

Etiquetas

La presidenta de la Academia de la Llingua Asturiana, Ana Cano, ha recordado este miércoles que la edición 2017 del Día de Les Lletres, que se desarrollará el próximo viernes, será posible gracias al Convenio de Colaboración que la Institución tiene firmado con el Ayuntamiento de Oviedo, ante el retraso de los pagos presupuestarios del Ejecutivo autonómico.

En la rueda de prensa convocada para presentar el medallón y el libro especial que se entregará a Xuan Bello, como ganador del Primer Premio Nacional de Literatura Asturiana, Cano ha expresado también su confianza en que el presidente del Principado, Javier Fernández, acuda este año a la ceremonia del Teatro Campoamor.

"Todo esto puede hacerse gracias al Ayuntamiento de Oviedo y bajo ningún concepto gracias al Gobierno del Principado de Asturias", ha comentado la presidenta de la Academia. Se refería tanto a la organización de la ceremonia del viernes, como a la publicación de la revista Lliteratura y a la elaboración de los dos premios que se entregarán a Bello.

Ha señalado que el Convenio de Colaboración con el Concejo y con la Universidad de Oviedo posibilitan que se hagan actividades como los cursos de la Universidad Asturiana de Verano (Uabra) o les Xornaes d'Estudiu que todos los años se celebran en otoño.

Ha explicado que la Academia ha vivido "una situación angustiosa, porque (el Gobierno asturiano) quería transformarnos en una sociedad privada, como cualquier asociación, y nosotros por esas en un pasamos".

"Querían hacer que la presidenta los firmara contratos de arrendamiento con las pelayas (en referencia a las monjas del monasterio en el que está instalada la sede de la Academia)", y que "en vez de recibir el presupuesto al través de una transferencia corriente, como siempre, que fuera una subvención como la que pueden dar a una asociación". "Si en un momento dado les cortan la subvención, ¿quién se hace cargo de los gastos?", se ha preguntado Cano.

Según la versión de la presidenta de la Academia, "hasta el viernes de la semana pasada no logramos que se habían ingresado el dinero de enero, febrero y abril. Las personas que trabajan como administrativos (los académicos no cobran) han podido cobrar enero y febrero gracias al remanente, pero marzo no lo han cobrado". Además, "el IRPF del primer trimestre ha tenido que pagarlo el tesorero de la Academia de la Llingua. No había fondos ni para mandar sellos", ha lamentado.

En cambio, ha señalado que el problema de inmediato está solucionado, y que la Academia recibirá su presupuesto como una transferencia corriente este año. Con vistas al futuro, el Gobierno asturiano está buscando la forma de aprobar un decreto que reconozca a la institución como Institución Pública del Principado de Asturias.

PRESIDENTE EN EL DÍA DE LES LLETRES

Por otra parte, Cano ha mostrado su deseo de que Javier Fernández acuda a la ceremonia del viernes. Ya lo había hecho una vez, pero como secretario general de la Federación Socialista Asturiana y no como máximo jefe del Gobierno autonómico.

Hasta ahora solo un presidente del Principado acudió, y fue Pedro Da Silva en los años ochenta. Para Cano, el Día de Les Lletres debería ser el principal festejo de los asturianos y debería ocupar el primer puesto en el orden del día del mandatario regional.