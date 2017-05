LOS MEDIOS DIGITALES PERDERÁN HASTA 18 MILLONES ANUALES EN PUBLICIDAD POR EL ‘CANON AEDE’

Etiquetas

Los editores de publicaciones periódicas ‘online’, sobre todo las pequeñas, dejarán de captar ingresos por publicidad por valor de entre nueve y 18 millones de euros al año debido al ‘canon AEDE’ o 'tasa Google', como se conoce la compensación a los editores de noticias por la agregación de sus contenidos en Internet.Así se desprende del ‘Informe económico del impacto sobre la competencia y el libre mercado del denominado Canon AEDE’, elaborado por NERA Economic Consulting para la Asociación Española de Editoriales de Publicaciones Periódicas (Aeepp) y presentado este jueves en una rueda de prensa en Madrid.El informe analiza el impacto de la aplicación del artículo 32.2 de la Ley de Propiedad Intelectual, que obliga a los agregadores de contenidos (Google, Menéame…) a abonar una “remuneración equitativa” a los editores por poner a disposición sus contenidos o fragmentos de estos.Pedro Posada, consultor de NERA Economic Consulting, indicó que "la aprobación del canon supone un golpe a los nuevos modelos de negocio y limita su futuro en cuanto a la creación de nuevos servicios y productos y afecta a empresas innovadoras y ‘startups’ locales".Arsenio Escolar, presidente de la Aeepp y director de '20 minutos', pidió en la presentación del informe que "se retire” el artículo 32.3 de la Ley de Propiedad Intelectual porque “está perjudicando a editores, anunciantes y lectores".La ley obliga al cobro de un canon que Cedro (una de las posibles entidades que podrían gestionar los cobros) ha establecido en 0,05 euros por usuario activo y día. Gracias a una serie de demandas interpuestas por varias asociaciones de Internet ante las autoridades de competencia de la UE, se ha paralizado el cobro de este canon.El informe señala que no existe justificación teórica ni empírica del ‘canon AEDE’, ya que sería contrario al derecho europeo no solamente en relación al derecho de la competencia sino también a la Convención de Berna y a la Directiva sobre Derechos de Autor.CIERRE DE GOOGLE NEWSConsideran que con la puesta en marcha de este canon se impone un modelo determinado que va en contra de la libertad de prensa de los diarios. Los editores de prensa ‘online’, principalmente los pequeños, dejarán de captar ingresos por publicidad (entre 9 y 18 millones de euros anuales).Según el informe, con el canon se ha inducido al cierre de varios servicios de agregación de noticias (como Google News), creando así barreras de entrada y de expansión también en este segmento.Además, los efectos negativos no sólo se notan en este ámbito, sino que perjudican tanto a editores como a consumidores porque se reduce el tiempo de consumo de noticias porque se incrementa el tiempo de búsqueda de éstas, lo que redunda a su vez en un impacto negativo para los anunciantes.La introducción de una legislación o regulación de este tipo solo se justificaría en circunstancias muy específicas, por ejemplo, cuando existen “fallos de mercado”, que no es el caso en España, ni el de la mayoría de los países de la UE.El informe señala que la aplicación del canon tendría dos efectos: a corto plazo, el cierre de agregadores, la pérdida de visitas para los diarios ‘online’, el incremento en el tiempo de búsqueda, y la pérdida de ingresos y alcance de la publicidad, y, a largo plazo, una mayor concentración y precios, un freno a la innovación, la reducción en la variedad, barreras de entrada y de expansión, e incertidumbre regulatoria."La reforma parece obedecer a los intereses de un grupo de editores que, ante el deterioro de su negocio, han buscado obtener una fuente adicional de ingresos por parte de uno de los gigantes de Internet, aun en detrimento del resto de editores, del desarrollo del mercado de consumo de agregación y producción de noticias y, en última instancia, de los consumidores (incluyendo los anunciantes), y del bienestar social", recalca el informe.