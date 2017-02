ESCASA ATENCIÓN A LA CHARLA TRUMP-RAJOY EN LA PRENSA ESTADOUNIDENSE Y NULA EN LA MEXICANA

Etiquetas

La conversación telefónica de 15 minutos que ayer mantuvieron el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el de España, Mariano Rajoy, ha merecido una escasa atención mediática en el país norteamericano y prácticamente nula en México.Entre los principales periódicos estadounidenses han hecho una sucinta mención a la charla entre Trump y Rajoy 'The Washington Post', 'The Wall Street Journal', 'The Houston Chronicle' y 'El Nuevo Herald'.'The Washington Post' recoge la conversación en su sección 'El tiempo latino', editada en español, mediante un teletipo de Associated Press que a su vez se hace eco del comunicado de Moncloa que asegura que Rajoy se ofreció a Trump como interlocutor en la UE. El mismo texto de agencia publicaron 'El Nuevo Herald', editado en Miami, y 'The Houston Chronicle', en Texas.A su vez, 'The Wall Street Journal' cita la conversación con el presidente español en el cuerpo de una noticia dedicada principalmente a la que Trump tuvo con el primer ministro turco, Tayip Erdogan; a ambos líderes les aseguró, según trasladó la Casa Blanca, el compromiso del presidente norteamericano con la OTAN.El otro gran periódico neoyorquino, 'The New York Times', también agrupó ambas conversaciones en la previa que dio de las mismas, pero no ha considerado necesario bosquejar siquiera el contenido de ambas charlas. SIN MENCIÓN'Los Angeles Times', pese a ser el principal diario de un estado con abundante población de hispanos, no se refirió a la conversación entre Trump y Rajoy ni antes ni después de la misma. Tampoco lo hicieron las páginas web de la CNN ni de Fox News.Igualmente, ninguno de los cinco principales diarios mexicanos consideraron digna de publicar ninguna noticia o comentario sobre la charla de Trump y Rajoy, pese a que hace una semana sí recogieron la solidaridad que el presidente español trasladó por teléfono a su homólogo Enrique Peña Nieto cuando Trump reiteró su intención de construir el muro en la frontera. Ni 'El Universal', ni 'Milenio', ni el 'Excélsior' ni 'Reforma' juzgaron de interés reseñar si Rajoy defendía o dejaba de defender a México en su conversación con Trump. El corresponsal del primero de estos diarios, el más vendido en el país, estimó más relevante de la actualidad española que el Gobierno intente frenar en los tribunales todas las iniciativas de asociaciones para lograr la legalización del cannabis.