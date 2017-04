DÍA LIBRO. FUNDACIÓN ONCE LLEVA LA DISCAPACIDAD A LA PRIMERA PÁGINA DE UNA VEINTENA DE LIBROS Y CUENTOS INFANTILES

Etiquetas

- Desde 2016 cuenta con una biblioteca 'online' y una colección de cuentos. Fundación ONCE se suma un año más a la celebración del Día del Libro y la Lectura 2017, que se conmemora este domingo 23 de abril, ofreciendo a la sociedad en este último año una veintena de libros, cuentos infantiles, manuales y guías que llevan a sus páginas la realidad de la discapacidad y la apuesta por la accesibilidad universal en todos los ámbitos.La misión de Fundación ONCE es contribuir a la plena inclusión social de las personas con discapacidad, tratando de hacer efectivo el principio de igualdad de oportunidades y no discriminación. De esa forma se impulsa tanto la generación de conocimiento como su difusión.Entre los títulos impulsados por Fundación ONCE en este último año destaca la publicación del estudio ‘El rostro de la discapacidad en España’, que se ha convertido en lectura de cabecera para acercar a todos la realidad del colectivo y analizar los principales aspectos relacionados con la vida social y laboral de las personas con discapacidad.En su apuesta por la formación, la entidad ha centrado sus estudios en cuestiones como la accesibilidad de los centros educativos, en los canales de comunicación digitales y en aquellas soluciones que aportan las tecnologías accesibles. Igualmente, ha editado toda una serie de publicaciones sobre formación curricular en distintas carreras profesionales. También ha insistido en aportar herramientas útiles para los usuarios con discapacidad con distintos manuales -como el de turismo accesible- y diferentes guías de accesibilidad. Informes más específicos, como el Observatorio sobre discapacidad o sobre daño cerebral e inserción laboral, son otros de los documentos en los que ha trabajado Fundación ONCE en colaboración con distintas entidades.UN AÑO DE LA BIBLIOTECA 'ONLINE'Hace ahora un año Fundación ONCE lanzaba su biblioteca 'online', un proyecto que pone a disposición de todos los internautas cerca de 5.000 reseñas bibliográficas y publicaciones digitales especializadas en un área del conocimiento tan específica como es la discapacidad. Se puede acceder a ella a través de la dirección 'http://biblioteca.fundaciononce.es' y cuenta ya con más de 90.000 visitas en un año. Para José Luis Martínez Donoso, director general de Fundación ONCE, la apuesta por una iniciativa como es esta biblioteca 'online' supone “acercar el conocimiento de una materia tan específica como es la discapacidad a millones de internautas, tanto españoles como de los países latinoamericanos y europeos, que están interesados en esta área en la que España es un país pionero, tanto desde el punto de vista de políticas públicas como de proyectos privados”.LIBROS INFANTILES INCLUSIVOSConsciente del papel que tienen los libros para el cambio y mejora de las sociedades, Fundación ONCE cuenta también con la iniciativa ‘Cuentos que contagian ilusión’, con nueve títulos distintos cuyos protagonistas son niños con discapacidad que consiguen su sueño. La web de este proyecto es 'http://bibliotecainfantil.fundaciononce.es'.