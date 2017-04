AEDE LANZA UNA CAMPAÑA PARA REALZAR EL VALOR DE LA PRENSA COMO MEDIO "TOTAL” Y "FIABLE"

Etiquetas

La Asociación de Editores de Diarios de España (Aede) ha lanzado una campaña para sensibilizar a la opinión pública sobre el papel de la prensa como “medio total” y fuente de información “seria y rigurosa”.La campaña ha empezado este domingo, 24 de abril, y podrá verse en las próximas semanas en las cabeceras asociadas de Aede y en redes sociales, según informaron hoy a Servimedia fuentes de la asociación que agrupa a los principales diarios en España.La campaña tiene como lema el 'hashtag' ‘#elpapeldelaprensa’ y difundirá mensajes como éste: “La mayoría de las noticias que te llegan por las redes sociales proceden de la prensa. El resto no siempre son fiables”. O este otro: “Que en 7 años hayamos pasado de 12 a 17 millones de lectores diarios es una buena noticia”.En los anuncios, la campaña subraya la capilaridad de la difusión de los periódicos: "Somos capaces de llegar a cualquier lugar en cualquier momento, 24 horas al día, 365 días al año"."SERIOS Y RIGUROSOS"Desde Aede explican que la campaña busca “poner en valor” a la prensa en sus distintos soportes, porque “es algo que mucha gente consume y no lo sabe”. “Es habitual escuchar el comentario de ‘lo he leído en Facebook’ cuando es una noticia de un diario”.“Hay que darle valor a un negocio que necesita una gran inversión en personal y tecnología que cuesta mucho monetizar, porque se consume más información que nunca pero también se paga por ella menos que nunca”, explican las fuentes de la patronal.Además, la Aede quiere resaltar la virtud de la prensa en la actualidad como medio "serio y riguroso" y, además, "total”, ya que al formato de texto que históricamente ha ofrecido al lector, ahora añade audio o vídeo en sus ediciones digitales, y es capaz de combinar la reflexión que ofrece un editorial o un artículo con la noticia de última hora que proporcionan las webs de los periódicos.