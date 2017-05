Matthew Kaminski, de POLITICO, apuesta por modelos de pago en la prensa: "Estábamos regalando cosas muy caras"

Etiquetas

El editor jefe de la edición europea del periódico 'POLITICO', Matthew Kaminski, ha defendido que el periodismo escrito "no ha muerto" pero ha advertido de que para que no desaparezca no hay que olvidar que un periódico es "un negocio" y ha apostado por basarse no solo en la publicidad sino en las suscripciones de los lectores.