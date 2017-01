La apertura del Museo Atlántico de Lanzarote alcanza a casi 200 millones de personas a través de medios de todo el mundo

Etiquetas

El acto de inauguración del Museo Atlántico, que tuvo lugar el pasado 10 de enero en la bahía de Las Coloradas, en Lanzarote, ha llegado a casi 200 millones de personas a través de 230 impactos generados en medios de comunicación, lo que ha tenido un valor publicitario equivalente de 12,7 millones de euros.

Según informa el Cabildo, diarios y revistas especializadas online y offline de los cinco continentes se han hecho eco del evento paseando los nombres de Lanzarote y de la obra del ecoescultor británico Jason deCaires Taylor por todo el planeta.

Así, medios como National Geographic, Discovery Channel, Wiener Zeitung, France TV, Euronews, El Corriere della Sera, CNN, El Universal de México, Daily Mail, The Observer, MSN Singapore, Geo Holanda, The Telegraph, The Guardian y la televisión italiana RAI, Der Spiegel, Bloomberg, The Indian Express, Huffington Post, o New York Times, entre otros, se han hecho eco de la apertura.

Con todo, los 154 impactos internacionales del Museo Atlántico han tenido un valor publicitario equivalente a 11.719.890 euros y una audiencia superior a los 175 millones de lectores.

Mientras, en lo que a España respecta, también los medios más prestigiosos de ámbito nacional han emitido información relacionada con el Museo Atlántico en sus ediciones on y offline desde el pasado día 10 de enero, con El País y La Vanguardia como grandes estandartes.

Del mismo modo, publicaciones nacionales especializadas en viajes como Condé Nast Traveller y El viajero, o en arte, como Cultura Inquieta o Arquitectura viva, por citar sólo un par de ejemplos, también han hecho referencia a la obra de Jason deCaires Taylor en Lanzarote.

Los 76 impactos nacionales del Museo Atlántico de Lanzarote han supuesto un valor publicitario equivalente a 967.038 euros, y una audiencia estimada de 18.249.024 personas.

En total, la inauguración del Museo Atlántico de Lanzarote ha generado 230 impactos en medios de comunicación nacionales e internacionales, con una audiencia de 193.666.575 lectores, y un valor publicitario estimado de 12.686.928 euros.