KANTAR MEDIA ADVIERTE DE LA FALTA DE ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE MEDICIÓN DE LA PUBLICIDAD DIGITAL

Etiquetas

La empresa de medición de audiencias Kantar Media ha publicado un informe en el que advierte de los riesgos de que no existan unos estándares internacionales de medición de la publicidad digital.“Al no disponer de métricas consistentes y comparables, las marcas y la industria publicitaria no pueden medir con precisión su audiencia, el impacto y la eficacia de sus campañas de marketing", afirma en el estudio Andy Brown, consejero delegado de Kantar Media. "Es un desafío para nuestro sector, ya que si no trabajamos juntos para resolver este problema, nuestro crecimiento encontrará numerosos obstáculos”.Según Kantar Media, "mientras los normas difieran entre los mercados y los medios de comunicación, nadie gana", porque las marcas no pueden realizar un seguimiento de su inversión en publicidad, las agencias no pueden ofrecer las mejores soluciones a sus clientes y la predisposición de los consumidores al marketing disminuirá si los canales para llegar a ellos no son utilizados de manera inteligente. "Este desafío no se superará sin métricas consistentes y comparables en todos los canales y los principales mercados publicitarios", señala Brown.