LA CNMC ARCHIVA UNA DENUNCIA DE ATRESMEDIA CONTRA MEDIASET POR LA COMERCIALIZACIÓN DE 13TV Y TNT

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha archivado una denuncia de Atresmedia contra Mediaset España por la comercialización de 13TV y TNT, al considerar que no existen indicios de infracción de la normativa de competencia en los acuerdos para la gestión de la publicidad de estos canales por parte de Mediaset, según informó hoy este grupo en un comunicado.La CNMC ha desestimado igualmente la revisión solicitada por Atresmedia de su prohibición para comercializar la publicidad de canales en abierto de terceros, manteniendo las condiciones derivadas del proceso de concentración de Antena 3 y laSexta al no admitir, como Atresmedia pretendía, que se haya producido una modificación sustancial y sostenida de las condiciones de competencia en el mercado de la publicidad televisiva como consecuencia de la validez de los acuerdos suscritos entre Mediaset España y 13TV y TNT. La CNMC ha concluido que el contrato con 13TV no tiene efectos restrictivos en el mercado de la publicidad televisiva dado el escaso peso comercial de dicho canal, la escasa duración del acuerdo suscrito, así como las propias condiciones respecto de la fijación de la política comercial por parte de Mediaset España.Respecto del contrato suscrito con TNT, la CNMC ha considerado que el riesgo potencial de que fuera un acuerdo restrictivo de la competencia es mucho menor aún dado que se trata de un canal de televisión de pago, cuya estrategia comercial no se basa en la obtención de ingresos publicitarios y cuenta con una audiencia mucho menor que la de cualquier televisión en abierto.