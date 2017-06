Benidorm traslada al Observatorio de Igualdad el anuncio de un local que pedía camareras "sin novios celosos"

Etiquetas

La edil de Igualdad del Ayuntamiento de Benidorm (Alicante), Paquita Ripoll, ha anunciado que se ha trasladado al Observatorio de Igualdad la oferta de trabajo de un local de la ciudad que solicitaba camareras "solteras" y sin novios "enfermos celosos".

La concejal ha dicho que el Ayuntamiento benidormí está "en contra" de esta publicidad y que se ha hecho retirar la oferta de la página de la red social Facebook de la discoteca que hacía la oferta y ha advertido de que se tomarán las "medidas oportunas" dando traslado al Observatorio de Igualdad.

La discoteca anunció este lunes que había ordenado retirar el anuncio, colgado en una red social, en la se convocaba un casting "de nuevas candidatas" para ocupar un puesto de camarera con contrato para los meses de julio y agosto. Entre las condiciones para acceder al empleo se exigía ser "guapa" y tener "buen físico" así como ser "soltera" y no tener "novios enfermos celosos".

El gerente del local Richard New Look atribuyó a "una mala redacción" o "un error de expresión" la oferta de trabajo en la que el encargado del establecimiento reclamaba camareras "guapas con buen físico" y "solteras" para evitar "novios enfermos celosos". Además, una de las condiciones era "llevar tacones o cuñas".

El encargado en su anuncio fijaba como condición que los novios no podrían esperar a las empleadas a la puerta del local "a las 5 --de la madrugada" para llevarlas a casa y advertía de que "mucho menos" podrían estar en la barra "controlándola". "De ser así no trabajaría más y buscaríamos otra nueva", aseguraba para advertir: "El que avisa no es traidor, esas son las condiciones, son fáciles y claras".

Por su parte, el secretario autonómico de Empleo y director del Servef, Enric Nomdedéu, explicó ante esa información que desde su departamento ven "con preocupación" la "proliferación de anuncios marcadamente sexistas que aparecen en diferentes redes sociales o en páginas webs" pero advertía de que "mientras estos anuncios no sean oficiales y no intenten registrarse en el Servef, tenemos una grave dificultad a la hora de actuar".

"Lo que sí hacemos es trabajar coordinadamente con la Conselleria de Igualdad para procurar que sean denunciados en el Observatorio de igualdad de género que persigue este tipos de actitudes que obviamente son absolutamente inaceptables", ha considerado.