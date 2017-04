CIUDADANOS PIDE REGULAR LAS APUESTAS 'ONLINE' PARA PREVENIR ADICCIONES

Etiquetas

El Grupo Parlamentario de Ciudadanos ha presentado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley sobre la prevención de la adicción a los juegos y apuestas 'online', ante el aumento de estas adicciones y para proteger a los menores de edad.En concreto, Cs pide restringir los horarios de las difusiones comerciales de las apuestas 'online' con el objeto de proteger a los menores, así como limitar o prohibir este tipo de publicidad en espacios destinados específicamente para menores. En la proposición no de ley también pide la realización de campañas de sensibilización y prevención de conductas adictivas por este juego 'online', la prohibición de que en la publicidad de este tipo de productos participen menores de edad y evitar que promocionen eventos deportivos o equipos de categorías juveniles o inferiores, además de prohibir las promociones o regalos de crédito o bonos para realizar apuestas como reclamo publicitario.Asimismo, Ciudadanos pide establecer como obligatorios los mensajes de “sé responsable, juega seguro”, “no pierdas más” o “no recomendado para menores de 18 años” en los portales de Internet de manera clara, visible y notoria. A ello se añade la obligación en los procesos de alta de las páginas de juego 'online' y apuestas deportivas a establecer un proceso de verificación para tarjetas de crédito (por ejemplo códigos enviados por SMS al titular) que ayuden a controlar el acceso de menores y dificulten la generación de deudas. El grupo parlamentario ha presentado esta proposición no de ley para ser debatida en la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas.