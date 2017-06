Cambrils contacta con promotoras para mantener su festival tras la detención de Antoni Mas

Etiquetas

El Ayuntamiento de Cambrils (Tarragona) ha contactado con promotoras para mantener el Festival Internacional de Música de la localidad, después de la detención del promotor, Antoni Mas.

Según han informado a Europa Press fuentes del sector, el consistorio ha contactado con diversas promotoras, ya que la voluntad del equipo de gobierno del consistorio es que el festival se celebre del 27 de julio al 13 de agosto tal y como estaba previsto, informa el Ayuntamiento en su web.

El Ayuntamiento está realizando gestiones para encontrar otra empresa que pueda asumir la organización del acontecimiento, pero todavía no hay ningún acuerdo cerrado.

El festival tiene en su cartel actuaciones como las del internacional Tom Jones, The Cranberries, Roger Hodgson of Supertramp y Gemeliers, además de Rosana, Love of Lesbian, Ana Torroja y Jarabe de Palo, entre otros.

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado 13 de junio al dueño de dos empresas de promoción musical y publicidad por presuntamente estafar 200 millones de euros a inversores a los que prometía un alto rendimiento con falsas cesiones de espacios publicitarios a grandes sociedades.