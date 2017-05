Ciudadanos califica de fuegos artificiales los anuncios del Ministro de Fomento ante el Gobierno de La Rioja

Etiquetas

El portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos, Diego Ubis, se ha reunido esta mañana con el presidente del Gobierno, José Ignacio Ceniceros para conocer cómo se materializarán las propuestas en infraestructuras tras la visita del Ministro de Fomento, Íñigo De La Serna.

La derivación del tráfico pesado por la autopista, la finalización del enlace 14 de la AP-68 (Lodosa-Pradejón), la ejecución de la variante de El Villar de Arnedo, el desdoblamiento de tramos conflictivos en la N-232 así como la licitación del último tramo riojano de la A-12, mejorando la conexión de La Rioja con Madrid por Burgos, fueron propuestas pactadas por Ciudadanos con el Ejecutivo en los Presupuestos de La Rioja 2017.

"Ayer vino el ministro, se hizo la foto y anunció a bombo y platillo todos estos avances", afirma Ubis, "pero mucho nos tememos que no dejen de ser fuegos artificiales porque aparte, ahora sí, de un compromiso formal, no se han concretado plazos, ni partidas económicas". Para el portavoz naranja lo más lamentable es que De La Serna venga a inaugurar peajes cuando lo que necesitamos los riojanos es todo lo contrario; que se eliminen. "Esto demuestra que el Gobierno central no se entera de nada, porque en vez de dar pasos hacia la liberación viene a cortar la cinta de un nuevo peaje de la autopista", señala Ubis.

Ubis ha transmitido tanto a Ceniceros como a los miembros del Ejecutivo que han asistido a la reunión, entre ellos, el consejero de Fomento, Carlos Cuevas, que los riojanos están cansados de anuncios y lo que necesitan son hechos. "Todavía falta por concretar algunas cuestiones muy importantes como por dónde entrarán y saldrán los camiones derivados a la AP-68 porque si solo es una medida en tramo riojano, vamos a generar un problema mayor del que tenemos en la actualidad", ha señalado Ubis.

"De La Serna tampoco nos ha dicho nada del impulso que precisa la variante de Villar de La Torre, a estas alturas se va a redactar el proyecto, y es un proyecto contemplado en presupuestos y parado desde 2004".

"Desgraciadamente los riojanos ya somos expertos en ver desfilar ministros de todos los colores políticos prometiendo y anunciado, pero luego, a la hora de la verdad, no se acuerdan de La Rioja", afirma Ubis que asegura que Ciudadanos espera que el Gobierno de La Rioja sea exigente con el Ejecutivo Central para que los anuncios de La Serna no se queden en una foto y un titular de periódicos.