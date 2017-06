Diputación emprende una nueva edición de la campaña 'Embajadores de Huelva' con el sector de los frutos rojos

Etiquetas

La Diputación Provincial de Huelva ha puesto en marcha una nueva edición de la campaña 'Embajadores de Huelva' con el sector de los frutos rojos, que contará con un presupuesto de 72.479 euros. El objetivo de esta campaña es promocionar la marca 'Huelva' por toda Europa a través de los camiones que recorren el continente europeo durante la campaña fresera.

Según han informado a Europa Press desde la institución provincial, de esos más de 72.000 euros, 30.000 euros irán destinados a las empresas de transporte seleccionadas, de manera que se les abonará 500 euros por vehículo serigrafiado con la imagen de Huelva. Así, se han sumado un total de nueve empresas y serigrafiado 60 camiones.

En concreto, los 42.479 euros restantes se emplearán para sufragar la totalidad de los gastos que supongan la correcta realización del resto de las actuaciones establecidas en el contrato. Este año la frase elegida para ir en los vehículos es 'Enjoy Huelva. The light, the sun, the south'.

Tras el éxito de la primera campaña, la Diputación vuelve a poner en marcha una nueva edición de la iniciativa 'Embajadores de Huelva' que convertirá de nuevo a los camiones que recorren el continente europeo durante la campaña fresera en soportes publicitarios de los atractivos turísticos de la provincia.

'Embajadores de Huelva' es una campaña de promoción publicitaria que trata de trasladar todo lo bueno que atesora esta provincia y sus enormes atractivos, como son su clima y medioambiente privilegiado, la riqueza cultural y el patrimonio histórico y la gastronomía, "una de las joyas de la corona de nuestra provincia, de la que los frutos rojos son grandes embajadores".

Los camiones que transportan las fresas y frutos rojos de Huelva llegan a recorrer 200.000 kilómetros cada uno, por lo que se convierten en "valiosos" componentes de su flota de embajadores al lucir serigrafiada la imagen de Huelva por las carreteras de toda Europa.

Asimismo, la campaña se enmarca dentro de las iniciativas que lleva a cabo la Diputación en los últimos años por potenciar la marca 'Huelva' tanto dentro como fuera de España.

MÁS DATOS

El sector de los frutos rojos, uno de los pilares económicos más importantes de la provincia, vende en el extranjero el 90 por ciento de su producción, unas cifras que convierten a Huelva en la segunda provincia exportadora de Andalucía. Por esta razón, la Diputación quiso aunar fuerzas con el sector para promocionar la marca Huelva, convirtiéndolo en embajadores de la provincia.

La Diputación puso en marcha esta campaña en 2014, coincidiendo con la celebración de los 30 años de la Asociación de Productores y Exportadores de Fresa de Huelva, Freshuelva, la patronal de un sector que se ha consolidado a lo largo de estas tres décadas como una excelente plataforma para la comercialización y la exportación de los productos de la provincia de Huelva, que goza de un prestigio internacional.

Un total de 29 camiones pertenecientes a seis empresas se sumaron a esta primera fase, a través de la cual se serigrafió la puerta trasera de los camiones con una imagen de las playas de Huelva con una frase en inglés 'Are you cold?' (¿tienes frío?), en la que se invitaba a visitar la provincia de Huelva y a disfrutar de su clima y sus playas.

En el marco de esta acción promocional, la Diputación de Huelva también convocó el 'I Premio Fotográfico Campaña Embajadores de Huelva', cuyo objetivo era premiar aquellas fotografías donde aparecieran los camiones serigrafiados con las imágenes publicitarias destino turístico Huelva, junto a un cartel indicativo de un lugar específico dentro de la geografía nacional o comunitaria.