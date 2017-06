LA FAD CREA UN NUEVO COLOR: #VERDECONSTANCIA

Etiquetas

- Propone a los jóvenes que utilicen el verde constancia en sustitución del verde esperanza. La Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD) presentó hoy su nueva campaña de sensibilización contra el consumo de drogas, #VerdeConstancia, con el objetivo de proponer a los jóvenes llenar su vida de proyectos vitales frente al consumo de sustancias u otras conductas adictivas.La FAD presentó de la mano de su director, Ignacio Calderón, la estrategia de su nueva campaña, que pretende, con nuevos enfoques y materiales de difusión, prevenir conductas de riesgo que deriven en el consumo de drogas u otros comportamientos adictivos.Especialmente enfocada a los jóvenes, la entidad plantea el cambio del concepto “verde esperanza” por el “verde constancia” en un intento de convertir la espera a que “la vida de los jóvenes funcione de por sí” por “ser persistentes e intentar las cosas una y otra vez, porque así aumentaremos las posibilidades de que algo que deseamos ocurra”, aseguró Ignacio Calderón.Con las ideas fundamentales “esfuerzo, perseverancia y autonomía”, la campaña tiene como objetivo invitar a la sociedad a reflexionar sobre la importancia de construir un proyecto vital, de “llenar su vida de objetivos, metas y retos en cuya consecución la constancia tiene un papel fundamental”.Todo ello con el fin de que los jóvenes se construyan como personas autónomas y no “dependientes” de nada que condicione e invada su tiempo de ocio, sus relaciones sociales, sus posibilidades de futuro, que afecte sus relaciones familiares o su desarrollo profesional.“Aunque las cosas en un momento dado salgan como no deseamos, construyendo una base sólida, a ser posible desde la infancia, los problemas no tienen por qué canalizarse consumiendo sustancias adictivas”, aseguró Calderón en la rueda de prensa ofrecida en la sede la fundación.Esta propuesta, así como las anteriores campañas de la línea 'Construye', han sido elaboradas gracias al apoyo y colaboración de la agencia de publicidad Publicis, que desde enero de 2015 colabora de manera completamente desinteresada con la FAD. La campaña se apoya en una estrategia de promoción de valores y actitudes que puedan hacer a los jóvenes más fuertes, valores alejados del presentismo o el hedonismo -apurar el momento, primar el ocio, etc.- usados como seña de identidad del estereotipo del joven pasota, del joven 'ni-ni'.Según la FAD, para más del 60% de los jóvenes españoles de 14 a 25 años lo más importante para su futuro es “esforzarse”. Son datos de algunas investigaciones recientes del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud creado por la FAD sobre los valores juveniles y que han orientado en la puesta en marcha de esta campaña.MOVIMIENTO VERDE CONSTANCIASe trata de una campaña que, en su desarrollo, también supone un punto de inflexión, ya que no se ha trabajado solamente en los soportes tradicionales y habituales en las campañas de la FAD (TV, prensa, exterior y digital), sino que engloba también una serie de acciones que se desarrollarán a lo largo de la vida de la misma y para las que se está buscando el apoyo de instituciones, entidades, 'influencers', personas con reconocimiento público, etc. que se sumen al movimiento #VerdeConstancia.La FAD está tratando de poner en marcha actos cívicos en distintas ciudades y municipios; numerosas acciones de 'street marketing'; elementos de visibilidad (pulseras, tazas, camisetas…); y colaborando con 'influencers' y 'celebrities' en redes sociales que puedan contribuir con su apoyo.La campaña consta además de spots para televisión y redes sociales (20” y 60”), cuña de radio, gráfica para publicidad exterior y prensa, página web y tres vídeos para su uso en digital.También se ha puesto en marcha la web 'www.verdeconstancia.es', donde se pueden visionar los elementos y todo aquel que lo desee puede descargarse fotos para sus perfiles de redes sociales y unirse de esta forma al movimiento #VerdeConstancia.Todos los materiales de la campaña están disponibles para medios de comunicación en: 'https://goo.gl/hCu1fR'.Los vídeos de la campaña en Youtube:- SPOT 60'': https://youtu.be/W3dxaS-fQis- SPOT 20'': https://youtu.be/ucGW6T6fCNk- RRSS guitarra: https://youtu.be/h89QG91Vl0M- RRSS cordones: https://youtu.be/W_w_ICtTOok- RRSS despertador: https://youtu.be/FJwQfvIGVOE#VerdeConstancia #Construye