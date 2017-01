GOOGLE RETIRÓ 1.700 MILLONES DE ANUNCIOS EN 2016, MÁS DEL DOBLE QUE EL AÑO ANTERIOR

Etiquetas

Google retiró en 2016 unos 1.700 millones de anuncios que infringen sus políticas publicitarias, más del doble de la cantidad retirada en 2015, según informó hoy el buscador.El año pasado, Google reforzó sus medidas de protección de los usuarios contra ofertas engañosas y abusivas. En julio, anunció la prohibición de los anuncios de préstamos vinculados a sueldos y en los seis meses siguientes ha retirado más de 5 millones de este tipo de comunicaciones comerciales.Google también mejoró su tecnología para detectar y retirar los anuncios más rápidamente. Por ejemplo, los anuncios del tipo ‘trick to clic’ aparecen frecuentemente como advertencias del sistema para que los navegantes hagan clic sobre ellos, sin darse cuenta de que, con esta acción, pueden descargar software o malware dañinos en sus equipos. En 2016, los sistemas de Google detectaron y eliminaron un total de 112 millones de anuncios de este tipo, lo que supone 6 veces más que en 2015. Uno de los tipos más habituales de los malos anuncios son los que promocionan actividades ilegales, como los productos farmacéuticos no aprobados, o las empresas de apuestas en aquellos países en donde estas actividades no están permitidas. Google retiró en 2016 68 millones de malos anuncios por infringir las normativas sanitarias, lo que representa un aumento desde los 12,5 millones en 2015. En relación con las apuestas que no cuentan con las autorizaciones oportunas de los reguladores en los países en donde operan, Google retiró más de 17 millones de malos anuncios.CURAS MILAGROSASAlgunos anuncios intentan hacer que los usuarios hagan clic y vean los anuncios engañando de forma intencionadamente con información falsa como, por ejemplo, con la pregunta “¿corres el riesgo de padecer esta enfermedad rara que se come la piel?”, u ofreciendo curas milagrosas como una pastilla con la que puedes perder 22 kilos en 3 días sin levantar un dedo. En 2016, Google canceló cerca de 80 millones de malos anuncios por engañar, mentir y asustar a los usuarios. Google también borró más de 23.000 anuncios de autoclic que te llevan a descargas de 'apps' en el teléfono móvil y siete millones de malos anuncios que intentaron engañar a los sistemas de detección del buscador.En 2016, Google actuó contra 47.000 sitios fraudulentos por promoción de contenidos y productos relacionados la pérdida de peso, y contra más de 15.000 sitios y 3 millones de anuncios por contener software y malware no deseados dentro de sus contenidos.