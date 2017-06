La Generalitat denuncia que han vetado el nuevo espot del Carnet Jove en que aparece una 'senyera'

Etiquetas

Acusan a Autocontrol de hacer política con el "tic de la prohibición"

El organismo Autocontrol, entidad estatal que controla la publicidad antes de que se emita, ha vetado el nuevo espot del Carnet Jove, que promueve la Secretaría de Juventud de la Generalitat, porque en una secuencia aparece una 'senyera' y ve "connotaciones políticas", han informado a Europa Press fuentes de la Conselleria de Asuntos Sociales, Trabajo y Familias de la Generalitat.

"Dado el contexto social actual en el que nos encontramos, la difusión del anuncio objeto de análisis podría ser entendido por parte del público como un mensaje de contenido político, en particular por la reproducción de las imágenes del joven desplegando la 'senyera' en la cima de una montaña y gritando con orgullo y alegría, acompañadas de la locución", reza el informe citado por el departamento de Dolors Bassa.

La Generalitat ha acusado a Autocontrol, acreditado por el Banco de España para poder avalar la comunicación comercial, de hacer política porque al ver "cualquier cosa catalana, en este caso una 'senyera', les sale el tic de la prohibición".

CAMBIO CONSTANTE DE LOS JÓVENES

La Secretaría de Juventud de la Generalitat no comparte la decisión de vetar parte de la secuencia de un anuncio, que fue ideado para poner en valor la nueva imagen del Carnet Jove, asociándolo a la voluntad de cambio constante de los jóvenes.

"Lamentamos profundamente que esta decisión que boicotea un anuncio encarado a transmitir los valores del Carnet Jove y de la nueva generación del carné después de los 30 años", ha deplorado la Conselleria.

Ante la petición de cambiar el anuncio, algunas voces en off y algunas imágenes, la Secretaría ha considerado que no era de recibo, y ha considerado que el anuncio no se debe cambiar porque responde a aquello que quiere transmitir y que son "nuevos tiempos".