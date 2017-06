El Gobierno foral reedita su campaña contra las agresiones sexuales y el acoso a mujeres en las fiestas locales

Etiquetas

El Instituto Navarro para la Igualdad (INAI), en colaboración con ayuntamientos y concejos, ha reeditado un año más su campaña 'Y en fiestas... ¿qué?', con el objetivo de sensibilizar a la ciudadanía contra las agresiones sexuales y el acoso a las mujeres durante las fiestas locales que se celebran, mayoritariamente, en periodo estival en Navarra, y en las que existe una mayor permisividad hacia estas actitudes.

Entre junio y septiembre del pasado año se presentaron 69 denuncias por violencia sexual, de las que 38 correspondían a mujeres jóvenes (14-30 años), con un incremento con respecto a 2015 de más del 200%,

La iniciativa ha sido presentada este lunes por la consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, Ana Ollo, durante un encuentro informativo en el que, además, se ha abordado el papel de los medios de comunicación en el tratamiento de las noticias relacionadas con la violencia sexual contra las mujeres, con una sesión formativa a cargo de Pilar López Díez, doctora en Ciencias de la Información, y licenciada en Periodismo. En el encuentro ha participado asimismo, la directora gerente del INAI-NBI, Mertxe Leránoz

Según ha explicado Ana Ollo, este año se han diseñado dos lemas que acompañarán al 'NO ES NO', para que no solo las mujeres puedan expresar el mensaje de rechazo. El mensaje 'Vuestro no es nuestro no', ha expresado, "pretende que los hombres puedan hacer suyo este mensaje, una invitación que se hace a través del tercer slogan, 'Nuestro no es vuestro no". Una demanda, ha concluido, "constante tras las últimas respuestas sociales ante las agresiones sexistas".

Mostrando también la diversidad del colectivo de mujeres, el cartel ha querido representar a las mismas a través de diferentes colores y razas, haciendo presente también la discapacidad, que debe tenerse en cuenta en el abordaje de la violencia.

La campaña, como todos los años, está abierta a la participación de los ayuntamientos. Para ello, se ha editado un nuevo cartel cuyo diseño incluye, como en años anteriores la imagen de una mano roja como símbolo del rechazo a la violencia de género en las fiestas locales, y, como novedad, incorpora este año a los hombres junto a las mujeres para mostrar el mismo rechazo. Se han elaborado banderolas con este diseño, que se facilitarán a las entidades locales para que cuelguen en farolas o postes.

El cartel se pondrá también a disposición de los municipios adheridos, para que puedan difundirlo en diferentes soportes, principalmente en sus programas festivos. En 2016 se adhirieron a la campaña un total de 249 localidades ayuntamientos y concejos (un 13,6 % más que en 2015), con un impacto sobre la población navarra del 87,78% en mujeres y 86,62% en hombres.

Tanto Ana Ollo como Mertxe Leránoz han resaltado que la violencia de género es un síntoma de desigualdad social, por lo que resulta imprescindible avanzar en esta cuestión para erradicar este tipo de comportamientos.

Además, se ha diseñado una campaña de difusión en los medios de comunicación, como refuerzo y apoyo al mensaje de rechazo a la violencia contra las mujeres en el entorno festivo y de ocio, y de disfrute de las fiestas en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres.

En concreto, está prevista la elaboración y difusión de cuñas radiofónicas con el mensaje de la campaña emisoras navarras, anuncios en prensa escrita y en las revistas locales con edición programada para los meses de julio, agosto y septiembre; marquesinas de transporte comarcal y/o urbano y rotulación exterior de autobuses. El mensaje se difundirá asimismo en el portal del Gobierno de Navarra, www.navarra.es.

Igualmente, se pondrá a disposición de entidades, asociaciones y ciudadanía general el símbolo de la mano roja.

AUMENTAN UN 21,9% LAS DENUNCIAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2017

En los meses de enero, febrero y marzo de 2017 se registraron un total de 323 denuncias por violencia contra las mujeres, lo que supone un incremento del 21,9% frente a las 265 registradas en el mismo periodo de 2016.

De las 323, 113 correspondieron a mujeres jóvenes de entre 14 y 30 años, frente a las 86 del año anterior (incremento de 31,4%).

En cuanto a los recursos de acogida, en dicho trimestre 26 mujeres, con 14 hijas y 16 hijos fueron atendidas en el centro de urgencias; 6 mujeres, 4 hijas y 6 hijos en casas de acogida; y 6, 7 y 11 en pisos residencia. Por su parte, los equipos de atención integral a víctimas de la violencia de género (EAIV) prestaron atención a 332 mujeres, con 38 hijas y 20 hijos. De ellas, 108 en el EAIV de Estella, 164 en el de Tudela, 30 en el de la Comarca de Pamplona y zona norte, y 30 en Tafalla, estos dos últimos han comenzado a trabajar en el mes de diciembre del 2016.