Hosteleros ven a Consistorio "responsable" de las irregularidades en publicidad por "falta de vigilancia"

Etiquetas

El presidente de la Asociación de Hosteleros de Sevilla, Pablo Arenas, ha señalado al Ayuntamiento hispalense como "responsable" por "no hacer cumplir la ordenanza en su momento" de que el 78 por ciento de los 411 elementos de rotulación publicitaria de establecimientos comerciales analizados en la calle San Fernando, en Puerta Jerez, la avenida de la Constitución y en la plaza de la Campana no cuente con licencia y no pueda regularizar su situación al no cumplir con los requisitos de la normativa al respecto.