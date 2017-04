MEDIASET DEFIENDE SU “DUOPOLIO” CON ATRESMEDIA: “NI ES ILEGAL NI ALGO RARO EN EUROPA”

Etiquetas

- Vasile: "Otros han venido al negocio televisivo buscando el 'pelotazo'. El presidente de Mediaset España, Alejandro Echevarría, aseguró hoy que el “duopolio” que ejerce su compañía junto con Atresmedia en el negocio televisivo español es “absolutamente legal” y algo “nada raro en Europa”, y señaló que las críticas que reciben ambos grupos por ese dominio del mercado carecen de fundamento.Durante la Junta de Accionistas de Mediaset, Echevarría respondió a una pregunta de un compromisario que se interesó por esas periódicas críticas al duopolio televisivo, provenientes, sobre todo, de los nuevos operadores de TDT y de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, que ven con reparos el control que ejercen Mediaset y Atresmedia sobre el reparto de la tarta publicitaria.“El duopolio no lo hemos puesto nosotros. No llegamos un día un decidimos ser duopolistas. Ha sido el mercado el que ha decidido comprar más anuncios a dos operadores que al resto, porque les da más rentabilidad”, afirmó el presidente de Mediaset España.“Es algo que hemos conseguido a base de mucho esfuerzo”, subrayó Echevarría, “después de diez años batallando con el monopolio de TVE, que lo tenía todo y que nosotros lo rompimos con creatividad, imaginación y coraje”.A su juicio, los nuevos operadores que han llegado en fechas recientes a la industria televisiva ya sabían a la ardua competencia a la que se iban a enfrentar “y no se han podido llevar ningúna sorpresa”. Echevarría cree que estos nuevos canales están bien representados en la patronal Uteca, aunque están en su derecho de haber creado una nueva asociación desde la que piensan que pueden defender "intereses distintos"."PELOTAZO"Sobre el asunto del duopolio también se pronunció el consejero delegado de Mediaset España, Paolo Vasile, en un encuentro con periodistas al término de la Junta de Accionistas. “No se puede llegar a este mercado y pretender ganar tanto como los que llevan ya años y, si no, me enfado”.Vasile también habló en su discurso ante los asambleístas sobre los buenos resultados que ha cosechado su empresa en estos años a base de "creer" en la televisión como negocio, a diferencia de grupos de comunicación que, desde su punto de vista, han pujado por la concesión de canales para luego sacar dinero con el alquiler de las frecuencias logradas. “A diferencia de otros”, dijo, “que se han acercado a la televisión buscando el ‘pelotazo’, nunca hemos caído en la tentación de crear un valor ficticio para luego vender”.REFORMA LEGISLATIVAPor otra parte, el presidente de Mediaset España, Alejandro Echevarría, defendió en su discurso ante la Junta de Accionistas, como ya viene haciendo la patronal de televisiones privadas Uteca en los últimos tiempos, una reforma de la Ley Audiovisual para que las teleoperadoras presentes en televisión estén obligadas a las mismas exigencias regulatorias que las cadenas tradicionales.Echevarría también habló de la financiación de la televisión pública. En su opinión, hace falta un “modelo sostenible” para estas televisiones, cuyos problemas “no vienen de la parte de los ingresos, como ha puesto de manifiesto la CNMC, sino de un adecuado dimensionamiento estructural”.“Somos conscientes de las dificultades que conlleva esta tarea, pero no puede dilatarse por más tiempo su solución”.De otro lado, a Paolo Vasile se le requirió en su encuentro con la prensa su opinión por el Premio Nacional de Televisión, que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte concedió este miércoles a Matías Prats, de Antena 3 Noticias. Es un galardón que desde su creación se resiste a Mediaset España, grupo que ni siquiera ha estado casi unca en el jurado que lo entrega, a diferencia de RTVE y Atresmedia. Son circunstancias a las que Vasile dice no dar importancia. “Me han dicho esta mañana quién lo ha ganado. No sabía ni quién concedía ese premio. Los premios que nos importan a nosotros son los de la audiencia y los resultados”, manifestó Vasile.DIVIDENDOLa Junta de Accionistas de Mediaset aprobó este jueves la propuesta de la dirección de repartir como dividendo el 100 por cien del beneficio neto obtenido en 2016, que ascendió a casi 147 millones de euros, más un dividendo extraordinario con cargo a reservas de 28,5 millones. Esto sitúa a Mediaset España como “la cotizada con mayor retribución al accionista”, resaltó Vasile. En 2016, Mediaset España renovó su liderazgo en audiencia, cuota de mercado e ingresos publicitarios. Según el consejero delegado, logró sus mejores resultados operativos anuales desde 2008 y se situó como la segunda empresa audiovisual más rentable de Europa.