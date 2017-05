EL PP PIDE EN EL CONGRESO PROGRAMAS EN RTVE DEDICADOS AL CONSUMO

Etiquetas

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ha registrado una proposición no de ley en la que pide que RTVE ponga en marcha en sus medios programas dedicados a "mejorar la formación y la información de los ciudadanos en materia de consumo".Según la iniciativa, firmada por el portavoz del PP, Rafael Hernando, “poner freno al desconocimiento y a la falta de información entre los ciudadanos, entre los consumidores, es una tarea que forma parte sin duda del catálogo de funciones de servicio público que presta la Corporación de RTVE”.El PP recuerda en la proposición, a la que ha tenido acceso Servimedia, que la Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios establece en su artículo 17.2 que los medios de comunicación social de titularidad pública estatal “dedicarán espacios y programas, no publicitarios, a la información y educación de los consumidores y usuarios”.“En tales espacios y programas, de acuerdo con su contenido y finalidad, se facilitará el acceso o participación de las asociaciones de consumidores y usuarios representativas y los demás grupos o sectores interesados, en la forma que se acuerde con dichos medios”, añade el precepto.Según los populares, “tanto TVE como RNE y los medios interactivos de la Corporación RTVE disponen de la capacidad necesaria y suficiente para poder realizar una actuación eficaz, y muy provechosa socialmente, en esta materia”. El PP cree que el contenido audiovisual sobre asuntos relacionados con el consumo no es ajeno a RTVE y la propia experiencia de la corporación como servicio público también juega muy a favor de la idoneidad de esta iniciativa.