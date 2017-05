El Parlamento aprueba la Ley de Comunicación y Publicidad Institucional

Etiquetas

El Parlamento de La Rioja ha aprobado hoy por unanimidad la Ley de Comunicación y Publicidad Institucional que, entre sus novedades, incluye un control parlamentario para la publicidad que contrata el Gobierno regional.

La consejera de Presidencia, Begoña Martínez, al exponer la ley, ha creído que hacía falta un "nuevo modelo de comunicación institucional con más transparencia". Ha añadido que "pretende establecer un modelo corporativo de la comunicación".

"Queremos empoderar al ciudadano", ha dicho y, por eso, "genera nuevos derechos ciudadanos y nuevas obligaciones a las administraciones".

Ha relatado cómo, en su elaboración, desde el Colegio de Periodistas y los sindicatos se había "incidido en separar información de publicidad" y desarrollar "un sistema de adjudicaciones justo", además de que "no haya manipulación".

A iniciativa de PP y Podemos se ha incluido, en el pleno de hoy, una enmienda que afirma: "Aún cuando queda al margen del ámbito de aplicación de esta ley, es un deseo compartido por todos potenciar la responsabilidad social corporativa, la contratación estable de los profesionales del sector, la igualdad salarial y el estricto cumplimiento de las obligaciones social laborales".

El PSOE ha presentado dos enmiendas para que no pueda contratarse publicidad institucional con las empresas que tengan anuncios de prostitución; o que no respeten los derechos laborales. Pero no se han aprobado.

En este sentido, la consejera había manifestado que comparte "la esencia" de estas enmiendas, pero ha recordado que el sector público está sujeto a "las condiciones de contratación de la ley estatal".

Además, el portavoz del PP, Jesús Ángel Garrido, ha considerado a este respecto que "la finalidad de la ley no es garantizar los derechos de los trabajadores" ha dicho y, por tanto, ha entendido que esta ley no el ámbito para incluirlo.

El portavoz de Ciudadanos, Diego Ubis, ha incidido en la necesidad de "cambiar la situación de años anteriores" que ha calificado de "oscuros" y ha destacado que será el Parlamento quien controle, y revise, a través de la Comisión Institucional el Plan de Publicidad anual.

Para Podemos, en palabras de Juan Calvo, esta ley es un paso más por la transparencia, la lucha contra el fraude y la corrupción. Este grupo ha presentado una enmienda para que las empresas con las que se contraten campañas de publicidad institucional "respeten los principios de trabajo de calidad, igualdad salarial y transparencia"; y otra para dar preferencia a los soportes más respetuosos con el medio ambiente. Sin embargo, las ha retirado antes de la votación.

Desde el PSOE, Sara Carreño se ha referido al "interés patológico" de los gobiernos de intentar "controlar" a los medio de comunicación, que se han dejado "seducir" en sus consejos de dirección. Una profesión, ha dicho, se encuentra "entre las más precarizadas".

El portavoz del PP, Jesús Ángel Garrido, ha señalado que la ley prohibe publicidad que tenga como fin destacar los logros de gestión; y rechaza inducir a la confusión. También ha destacado que incluye un Plan de Publicidad Institucional.