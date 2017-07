Propietarios de la gasolinera de Alberto Aguilera retiran la publicidad y dicen que aún no han recibido el expediente

Etiquetas

Los propietarios de la gasolinera de Alberto Aguilera 18 ya han retirado la publicidad de la estación y alegan no haber recibido aún ningún expediente de la Comunidad de Madrid, a pesar de que la directora general de Patrimonio Cultural, Paloma Sobrini, anunció este miércoles que lo abriría por la instalación de motivos promocionales en un inmueble incoado --todavía no declarado-- BIC (Bien de Interés Cultural).

"No hay ningún expediente incoado (...) no me ha llegado absolutamente nada. Nos enteramos por la prensa. Si es lo que va a haber, será en un futuro, pero a día de hoy no hay nada", han comentado fuentes de los propietarios de la gasolinera a Europa Press.

Por su parte, Patrimonio de la Comunidad de Madrid sostienen que la administración ya se puso en contacto con la entidad privada, responsable de la instalación de publicidad en la gasolinera de Alberto Aguilera 18, réplica de una estación de 1927 ideada por el arquitecto Castro Fernández-Shaw.

Este miércoles Patrimonio anunció que abriría expediente a los propietarios de la gasolinera por haber instalado publicidad de una película de animación en la estación.

Al ser un BIC con expediente incoado --todavía no declarado--, la ley prevé una protección especial y cautelar. Entre la normativa aplicable se encuentra la prohibición de instalar elementos publicitarios sobre la fachada de los inmuebles protegidos.

Los propietarios de la estación han defendido que los elementos publicitarios que se instalaron esta semana no se soportaban sobre la estructura.

"No había una grapa. No había ni pladur ni se había pintado nada, eso es falso", han explicado. "La agencia publicitaria había gastado mucho dinero en un soporte que revestía la torreta sin tocarla, hecho con madera de pino, sin nada de peso sobre la estructura. Sobre esta madera de pino iban telas grapadas".

Al mismo tiempo, los propietarios de la gasolinera han enfatizado que ellos son "los primeros cuidadosos" con la estación de servicio "porque nosotros la construimos a imagen y semejanza de la original de Fernández-Shaw".

También han reseñado que la agencia eligió la estación para anunciar la película por su "singularidad" y que no es la primera campaña publicitaria que tiene lugar allí, "si bien es cierto que otras no han sido tan vistosas ni llamativas".

La campaña ya ha sido desinstalada de la gasolinera, "en tres horas de reloj, porque eran materiales de quita y pon", han concluido la gerencia de la estación. "Como ha habido tanto ruido la campaña era perjudicial en vez de beneficiosa y se ha decidido retirar".

Fuentes de la plataforma Madrid Ciudadanía y Patrimonio (MCyP) han recordado que el inmueble no es una réplica cien por cien exacta dado que se trata de una reconstrucción de finales del siglo pasado, después de que parte de la obra fuese derruida en los 70. Sin embargo, conserva el valor conceptual del diseño de Fernández-Shaw. También ha insistido en que la mera tramitación del BIC "ya protege de forma cautelar".