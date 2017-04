ERC RECLAMA EN EL CONGRESO LIMITAR EL USO PUBLICITARIO DE LA ETIQUETA "PAN INTEGRAL"

Etiquetas

ERC ha presentado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley en la que reclama al Gobierno adoptar e impulsar las medidas necesarias para que la legislación nacional y la europea limite el uso publicitario de la etiqueta de "pan integral" cuando se trata de pan blanco simplemente enriquecido con fibra, pero con la mayor parte de la harina refinada. ERC explica en la exposición de motivos que el pan integral está elaborado con harina no refinada, sal, agua y levadura activa y posee una gran cantidad de fibra dietética. Su principal ingrediente es la harina no refinada, obtenida del grano entero del trigo, cebada o centeno, entre otros. El grano completo molido, añade su explicación, aporta el salvado, el germen y el endospermo. El salvado posee fibra, vitaminas del grupo B y minerales en abundancia. El germen es rico en proteína, vitaminas del grupo E, ácidos grasos y magnesio. Por último, el endospermo es puramente almidón y por tanto tiene glucosa y cierto nivel de proteína. Así pues, si se consigue una harina con estos tres componentes (salvado, germen y endospermo) y se hace una masa para que posteriormente sea fermentada y horneada, se obtendrá pan integral, que conserva todos los nutrientes antes descritos, y cuyo aporte de fibra retrasa la absorción de azúcares, de modo que no suben tanto los niveles de glucosa en sangre al ingerirlo y con ello se evita forzar el páncreas a fabricar insulina."FALSO PAN INTEGRAL"ERC subraya que numerosos expertos en nutrición avalan el consumo de pan integral frente al blanco, que se obtiene mediante la separación de las tres partes del grano gracias a un proceso de filtrado y tamizado que lleva a la obtención de la harina blanca o refinada. Es harina de color blanco ya que solamente contiene endospermo, mayoritariamente almidón. Según muchos nutricionistas, añade la formación, el pan blanco es una de las principales causas del aumento de la obesidad y otros trastornos asociados, pero existe "una razón de fondo para que la industria panadera se inclinara por la producción industrial del pan blanco frente al pan integral: su mayor y mejor conservación". La mayor demanda de productos más sanos y de pan integral ha sido contestada por la industria con la comercialización de panes obtenidos mediante harinas refinadas bajo la etiqueta de pan integral. Se trata, explica la iniciativa, de "falso pan integral" obtenido mediante el aumento de la proporción de fibra en la harina una vez refinada, con la intención de disminuir el impacto del almidón y la subida de los niveles de azúcar en sangre. Sin embargo, alerta, "en ningún caso se puede considerar pan integral" pues le faltan gran parte de sus nutrientes. INFORMACIÓN CLARAPor ello, ERC pide al Gobierno que inste a la Comisión Europea y a las instancias comunitarias oportunas para modificar el reglamento sobre la información alimentaria facilitada al consumidor para que los fabricantes, productores, distribuidores e importadores de pan enriquecido deban informar del contenido de este producto en sus envases o etiquetas de una manera legible y visual sin poder utilizar, en ningún caso, la distinción de pan integral.Reclaman también colaboración con las comunidades autónomas, respetando en todo caso el actual marco de distribución de competencias, a fin de facilitarles la labor de investigación de comercialización de pan enriquecido como pan integral, y junto a ellas llevar a cabo las actuaciones oportunas para que la publicidad de ese pan enriquecido no pueda hacerse utilizando la distinción de pan integral.