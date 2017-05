Retiran el vinilo arcoíris de la estación de Metro de Chueca a un mes de la celebración del World Pride

Etiquetas

El enorme vinilo arcoíris símbolo del colectivo LGTBI que adornaba el interior de la estación de Metro de Chueca, desde los tornos al andén, ha sido retirado para cambiarlo por otra campaña publicitaria de Netflix, que fue la empresa que ideó este vinilado.

Según ha informado Metro de Madrid a Europa Press, la publicidad del vinilo arcoíris, que se instaló bajo el lema 'Rainbow is the new black' --el arcoíris es el nuevo negro--, debía mantenerse hasta diciembre de 2016 "para cumplir con el compromiso que tenía".

Sin embargo, dada la buena acogida social, el vinilado arcoíris se mantuvo más tiempo en los andenes de esta mítica estación para el colectivo LGTBI. Si bien, Metro ha recordado que las tematizaciones de los vinilos van en consonancia con las campañas y "ahora hay una nueva".

Además, ante el éxito de la acogida, el Gobierno regional organizó, en colaboración con el Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM), un concurso para la contratación del diseño, redacción de proyecto y dirección de las obras para la nueva imagen de la estación de Chueca.

Entre otros aspectos, se tendrá en cuenta de manera significativa la capacidad de "transmitir a la sociedad el mensaje y espíritu de tolerancia y diversidad, acorde a la identidad cosmopolita y multicultural del barrio en el que se ubica la estación".

Además, se busca una solución eficiente que integre el 'ecodiseño', la innovación y la funcionalidad, teniendo en cuenta la durabilidad de los elementos constructivos, así como su correcto mantenimiento.