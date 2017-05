Susana Díaz acusa a Podemos de "abonarse a la estrategia de la posverdad" y le afea que cuestione la marca Andalucía

Etiquetas

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha acusado este jueves a Podemos y a su líder en Andalucía, Teresa Rodríguez, de "abonarse a la estrategia de la posverdad, de repetir una mentira para convertirla en verdad", a la par que le ha afeado que "ponga en cuestión" la marca turística Andalucía y el trabajo de comunicación que hace su Gobierno usando "las estrategias de comunicación de la ultraderecha".

Así se ha pronunciado Díaz, durante la sesión de control al Gobierno andaluz en el Parlamento, al responder a una pregunta planteada por Rodríguez, quien ha abordado la política de publicidad institucional de la Junta y ha criticado que "aumente" el gasto que hace en Fitur para "la campaña interna" de Susana Díaz y "sin tener consideración con la situación actual de Andalucía".

Al respecto, y después de que la dirigente de Podemos haya advertido que, tras analizar unos 3.000 contratos de publicidad y patrocinio de la Junta, en los que han detectado que las deficiencias señaladas por la Cámara de Cuentas en un informe del 2012 "siguen presentes"; Susana Díaz ha emplazado a Rodríguez a acudir a los tribunales "si considera que hay alguna irregularidad en los mismos".

"Si insinúa alguna irregularidad o se ratifica y acude a los tribunales o tendrá que asumir lo que haya dicho", ha afirmado la presidenta, que ha vuelto a protagonizar junto a Rodríguez un duro rifirrafe ante el Pleno de la Cámara andaluza. "No voy tolerar que cuestione la gestión de este Gobierno, ni le voy a permitir que lance insidias y se vaya libremente", ha proseguido Susana Díaz.

De esta manera, y dado que Teresa Rodríguez ha criticado que la inversión que hace la Junta en Fitur ha aumentado desde el 2016, Susana Díaz le ha afeado que "ataque" a un sector, el turístico, que es clave para la economía de Andalucía. A su juicio, es "muy serio" que ponga en cuestión la marca Andalucía, con la que el Gobierno autonómico persigue "generar riqueza y empleo a través del turismo".

"Ha manchado la presencia de Andalucía en Fitur con mentiras", ha proseguido la jefa del Ejecutivo andaluz, que ha asegurado que hoy se gasta menos que de lo que se gastaba hace unos años en esta muestra madrileña "porque la situación económica es así".

Con su intervención, Susana Díaz cree que Teresa Rodríguez ha puesto de nuevo sobre la mesa su "máxima obsesión", que es el Gobierno de Andalucía y el PSOE, y "como no es capaz de vencer en las urnas, pretende difamar". Ante esta situación, le ha recomendado que "la inquina que tiene al PSOE la use frente a la ultraderecha y que no sea de las que se pone perfil cuando el secretario general de su partido, Pablo Iglesias, apoya a Mélenchon dejando que desde sus filas se apoya a Le Pen".

Con todo, Susana Día ha reprochado a Teresa Rodríguez que haya "embrutecido" a la Cámara pues durante su intervención "ha venido a difamar y a lanzar insidias" y a "manchar la política y las instituciones". "Cuando uno no tiene otro lenguaje que el insulto y la difamación, recurre al lenguaje de la sinrazón", ha apostillado.

De la misma manera, ha afeado a la líder de Podemos Andalucía que su partido haya decidido participar en el proceso interno del PSOE "por las buenas o por las malas" al proponer una moción de censura y plantearla en Andalucía. "Parece que aquellas noche de candela en esos 80 días de la mano de la derecha ha tenido rescoldos", ha advertido Susana Díaz: "Esa derecha que Podemos dice combatir en España resulta que tiene conversaciones de trastienda y en la intimidad en Andalucía".

Ante esta situación, Susana Díaz ha garantizado a la formación morada que "lo que han hecho con IU no lo van hacer con el PSOE", antes de reclamarle "rigor, coherencia y sentido común, y que cuando no tenga cómo ganarnos, no recurra ni al insulto ni a la insidia".

PODEMOS PIDE PRIORIZAR LOS GASTOS

De su lado, Teresa Rodríguez, abundado en la política de publicidad institucional del Gobierno andaluz, ha explicado que Podemos ha analizado más de 3.000 contratos de publicidad y patrocinio del Portal de Transparencia en los que ha detectado que las deficiencias señaladas por la Cámara de Cuentas en un informe del 2012 "siguen presentes".

Ha advertido así que la mayoría de esos contratos siguen haciéndose mediante entes instrumentales y que se "abusa de forma exagerada" de la fórmula del patrocinio, además de que no han tenido acceso a "ningún expediente que justifiquen qué se pide al patrocinado y que evalúen cuál es el resultado de esta fórmula".

En este punto, Rodríguez ha desgranado los datos recabados por su formación sobre tres entes instrumentales. En primer lugar, se ha referido a la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales para indicar que habiendo analizado 1.048 contratos por más de 16 millones de euros, "solo un 1,4 por ciento son con publicidad, de manera que la inmensa mayoría son a dedo".

Respecto a la Empresa Pública de Gestión de Turismo, al estudiar 1.657 contratos, valorados en más de 77 millones, han recabado que "solo el 11,4 por ciento se hacen por procedimiento abierto", mientras que al haber analizado 357 contratos publicitarios de Extenda, que recogían 32 millones de euros, han detectado que "más del 94 por ciento de los contratos son menores o sin publicidad".

Así las cosas, Teresa Rodríguez se ha referido en concreto en la inversión que hace el Gobierno andaluz en Fitur para criticar que "a partir del 2016 se haya aumentado en un millón el gasto de la presencia de Andalucía", algo que se ha consolidado en el 2017 y cuando, ha agregado, solo cinco de los cien contratos que han analizado son abiertos, "el resto son menores o negociados sin publicidad".

Sólo el stand de Andalucía para esta feria cuesta casi un millón de euros, "cuesta más que la falla más cara de la historia de las fallas Valencia", ha apuntado Rodríguez, quien ha proseguido relatando que Fitur "supone otro gasto extra de 740.000 euros, en agencias de medios, para hacer su campaña interna --por las primarias del PSOE-- frente al stand de Andalucía, gasta 200.000 euros más, y otros 219.000 en contratos menores de publicidad".

"Y además patrocinamos Fitur", ha censurado la líder de la formación morada, que ha criticado que para que Susana Díaz "se haga una foto con la Reina Leticia los andaluces nos hemos gastado 300.000 euros".

"Yo sé, y no lo he dicho yo, lo ha dicho alguien de su partido, que usted tiene unas atribuciones sobrehumanas, pero ese stand y ese escenario sobrehumano que hacía falta para ponerla en su sitio no lo teníamos que pagar los andaluces con 2,3 millones en el 2106 y con más de dos millones en el 2017", ha sostenido Teresa Rodríguez, quien también ha advertido que el autobús que pone en marcha la Junta con motivo de Fitur cuesta 6.000 euros: "¿Es de oro?", ha ironizado.

Precisamente sobre el autobús, Susana Díaz le ha replicado que le hable de autobuses cuando Podemos ha puesto en marcha el 'Tramabús' o cuando también pondrá otro autobús en Andalucía "para intentar engullir lo que le queda de IU en ayuntamientos".

Con todo, Teresa Rodríguez ha advertido que estas cifras denotan "muy poca consideración" por parte del Gobierno andaluz con la situación actual que atraviesa Andalucía" por eso ha garantizado que Podemos seguirá planteando propuestas de emergencia ciudadana que den prioridad a los gastos que interesan a los andaluces "y no solo lo que le interese en su campaña de promoción".