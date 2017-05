LAS TELEVISIONES AUTONÓMICAS TEMEN SU CIERRE SI HACIENDA NO LES DEVUELVE EL IVA

Etiquetas

- La Forta asegura que el ministro Nadal ha sido receptivo a sus demandas. La presidenta de la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos (Forta), Carmen Amores, aseguró hoy en el Foro de la Nueva Comunicación que la negativa del Ministerio de Hacienda a devolver el IVA a las televisiones autonómicas les lleva a una “asfixia económica” que puede abocarles a su “liquidación”.La directora general de Radio Televisión Castilla-La Mancha y presidenta de turno de la Forta pronunció una conferencia en la tribuna organizada por Nueva Economía Fórum, en la que hizo un llamamiento al Gobierno central para que dé marcha atrás en la “reinterpretación” que está haciendo de la Ley del IVA de 2015.La Agencia Tributaria considera que las televisiones autonómicas, igual que otros organismos públicos, tienen una actividad de naturaleza “dual”, de servicio público y comercial, y no pueden deducirse el IVA que reciben por la subvención pública. El fisco ya ha reclamado deducciones indebidas por este tributo a las radiotelevisiones de Extremadura, Castilla-La Mancha y Asturias, y la Forta teme que a estos tres entes les sigan el resto. Según Amores, la “reinterpretación” que está realizando Hacienda de la Ley del IVA que entró en vigor en enero de 2015 “nos está llevando a una asfixia económica que prácticamente puede suponer la liquidación si esto sigue así y no nos devuelven el IVA”. La presidenta de la Forta anunció que ya han mantenido la reunión que tenían previsto celebrar después de Semana Santa con el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, para entregarle un décalogo de reivindicaciones.La más destacada de esas demandas es que el Gobierno ponga coto al dominio del mercado publicitario que, a su juicio, ejerce el “duopolio” que forman los dos principales grupos de televisión privada, Mediaset y Atresmedia.Amores dijo que las cadenas de la Forta no quieren confrontación con nadie, pero sí están “preocupadas” porque Mediaset y Atresmedia tienen el 50% de la audiencia y deberían tener también en torno al 50% de control de la inversión en anuncios, pero no "el 86%" que controlan ahora. “El 14% restante es para la Forta y las televisiones de TDT y de pago. Eso es inquietante”. “Sería deseable una mayor atención y vigilancia por los organismos competentes sobre las normas que rigen un mercado publicitario cada vez menos equitativo, reflejo de un preocupante proceso de concentración”. “No estamos en guerra con nadie”, insistió, “pero para convivir, hay que dejar vivir”."DERROCHE"La Forta también le ha pedido al ministro tener más “voz” en las negociaciones del próximo ‘dividendo digital’ y en “la evolución del mercado regulatorio”, explicó Amores, que dijo que el titular de Energía, Turismo y Agenda Digital recibió de “buen grado” las peticiones de la Forta.Por otra parte, Amores aseguró que se han reunido con todos los grupos del Congreso y “es una satisfacción que ninguno de ellos, igual que tampoco lo ha hecho el ministro, ha puesto en entredicho el servicio de las televisiones autonómicas y en todos los casos han entendido muy bien que tenemos que estar presentes en la futura regulación del sector audiovisual”.La presidenta de la Forta defendió en su intervención la labor de servicio público que prestan las radiotelevisiones autonómicas y la independencia de los gobiernos regionales de la que, a su entender, están haciendo gala. “No somos intrascendentes ni altavoces de los gobiernos ni derrochamos”, subrayó Amores, que pidió que se destierre la “demagogia” que se hace con las televisiones públicas, hablando por ejemplo, “ de las camas de hospital que se tendrían si desaparecierámos”.