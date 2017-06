TRÁFICO. LAS ÚLTIMAS CAMPAÑAS DE INTERIOR LOGRAN UN ÉXITO DE 100 MILLONES DE IMPACTOS

Etiquetas

- Zoido destaca su importancia dado que "las recomendaciones realmente salvan vidas”. Las campañas de sensibilización que el Ministerio del Interior ha puesto en marcha recientemente con el objetivo de concienciar sobre los riesgos de una conducción irresponsable y reforzar la convivencia de todos los usuarios en la vía han logrado un gran éxito de difusión, con un total de aproximadamente cinco millones de reproducciones y 100 millones de impactos.El propio ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, destacó este domingo la importancia de este tipo de campañas y la absoluta voluntad del Ministerio de luchar contra las muertes en carretera: “Si estuviera en mi mano, hablaría uno a uno con todos los españoles para explicarles que las recomendaciones de Tráfico realmente salvan vidas”.Zoido subrayó en un comunicado que su departamento trabaja para “salvar vidas, intentando hacer de las carreteras un lugar seguro y un espacio de convivencia, hacia una meta compartida, como es la visión de cero accidentes”.La primera campaña divulgativa fue 'Al volante, no uses el móvil', un proyecto desarrollado por la Dirección General de Tráfico con el fin de sensibilizar sobre el peligro que suponen las distracciones durante la conducción, en especial el uso cada vez más frecuente del teléfono móvil.La campaña arrancó a principios de marzo con la presentación de un spot protagonizado por el grupo humorístico Tricicle, en el que sus integrantes introducían un gesto sencillo para advertir a los conductores o peatones del riesgo que supone ir pendiente del móvil.El vídeo se ha difundido principalmente a través de los perfiles en redes sociales de la DGT (Twitter, Facebook, Instagram y YouTube) y ha logrado cerca de 81.000 reproducciones y más de 26.200 interacciones. El hashtag utilizado, #UnGranGesto, ha alcanzado 31,8 millones de impresiones y ha sido utilizado por 1.830 usuarios.Además, la campaña ha contado con la colaboración de más de medio centenar de prescriptores de opinión, personajes famosos, periodistas, instituciones y ciudadanos que de forma desinteresada han apoyado la iniciativa colgando vídeos y fotos en los que realizan el gesto de colgar el teléfono y animan al resto de usuarios a sumarse al reto de no usar el móvil al volante, contribuyendo a dar mayor difusión a la iniciativa. Posteriormente, a mediados de abril, se puso en marcha la campaña 'Almas Ciclistas', una iniciativa del Ministerio del Interior y la DGT que pretende llamar la atención sobre los accidentes de tráfico de los usuarios de bicicletas. El objetivo es apelar a la conducción responsable y a reforzar la convivencia de todos los usuarios en la vía a través de una serie de vídeos en los que varias bicicletas circulan solas, sin conductor, recorriendo las últimas rutas realizadas por varios ciclistas fallecidos. Además, la web almasciclistas.com recoge los testimonios de los familiares y amigos de aquellos ciclistas fallecidos, muestra los últimos itinerarios que recorrieron, en representación simbólica de los 58 ciclistas que murieron en España en 2015, y ofrece una recopilación de consejos de seguridad tanto para los propios ciclistas como para el resto de conductores y peatones.El hashtag creado para la campaña, #AlmasCiclistas, ha alcanzado más de 70 millones de impresiones, fue tendencia el día de la presentación, y está siendo utilizado por los usuarios cada vez que fallece un ciclista en nuestras calles o carreteras. Por otra parte, los vídeos de esta iniciativa han obtenido cerca de 40.000 visualizaciones en los canales en YouTube del Ministerio del Interior y de la DGT, y cerca de medio millón de reproducciones en Twitter.Finalmente, a finales de abril se presentó “Tú eliges”, una iniciativa pionera de realidad virtual para concienciar sobre los riesgos de una conducción irresponsable. Se trata de un proyecto concebido para insistir en la importancia de la prevención y la concienciación sobre los riesgos de determinadas conductas al volante, en concreto, las distracciones, el consumo de alcohol y drogas, el exceso de velocidad y la no utilización del cinturón de seguridad, a través de una experiencia pionera con la que el Departamento que dirige Juan Ignacio Zoido volvía a situarse a la vanguardia en España en acciones en el ámbito de la seguridad.La pieza convierte al ciudadano en protagonista y, más allá del simple visionado de un anuncio y gracias a las nuevas tecnologías, ofrece la posibilidad de vivir la experiencia en primera persona. Una experiencia inmersiva en 360º gracias a la cual los usuarios (conductores) sienten que son ellos, con su actitud al volante, los que eligen entre seguridad y riesgo, y sus consecuencias.La iniciativa, difundida a través de plataformas online y redes sociales que permiten la inserción de vídeos en 360º, principalmente YouTube y Facebook, ha logrado 4,3 millones de reproducciones. Por otro lado, el hashtag de la campaña, #TúEliges, ha alcanzado 5,7 millones de impresiones y más de 23.400 interacciones.