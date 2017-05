Los XI premios GoliADs UAO CEU reconocen a 'La cena que no ves' como mejor pieza

Etiquetas

Los XI premios GoliADS UAO CEU de comunicación y publicidad han reconocido como mejor pieza presentada a concurso con la distinción 'Snitch Dorada' --inspirada en Harry Potter-- a 'La cena que no ves', de Tiempo BBDO para Nestlé, que también ha sido reconocida como Mejor Campaña de 'Branded Content', han explicado este viernes en un comunicado.

Los estudiantes de la Universitat Abat Oliba (UAO) CEU son los encargados de otorgar estos premios, que en el ámbito publicitario han distinguido a Double You con la Mejor Campaña de Valores Humanos por 'No son una moda'. de Affinity; BBDO, a la Mejor Gráfica por la campaña 'Touch keeps you alive' de Sanex, y RK People por el mejor spot con 'El Beso' de La Quiniela.

El GoliAD a la Mejor Trayectoria Profesional recayó en Lluís Casadevall, y Antonio Díaz --conocido popularmente como Mago Pop-- recibió el premio a la Innovación y la Creatividad, en la gala celebrada la noche de este jueves.

En las categorías dedicadas a medios de comunicación, el programa Catalunya Experience de TV3 obtuvo el GoliAD a la Mejor Iniciativa de TV; Radiotubers, el premio a la Mejor Iniciativa de Radio; Napflix, la Mejor Iniciativa Online, y National Geographic, Mejor Iniciativa de prensa.

El actor Bruno Oro fue reconocido con el GoliAD al Mejor Influencer, en una gala que contó entre sus astistentes con la secretaria general del Consell Interuniversitari de Catalunya, Mercè Jou; el presidente de la Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), Josep Joan Moreso, y el vicepresidente del Consell Audiovisual de Catalunya (CAC), Salvador Alsius.

También acudieron a la cita la directora de Comunicación del Ayuntamiento de Barcelona, Águeda Bañón; la decana del Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya, Rosa Romà; el presidente de la Associació Empresarial de Publicitat, José Ángel Abancens, y el actor Àlex Maruny.

HOMENAJE AL RECTOR

Durante la entrega de premios, también tuvo lugar un emotivo homenaje al rector de la Universitat Abat Oliba CEU, Carlos Pérez del Valle, que está a punto de finalizar su mandato, por su apoyo incondicional a los GoliADs durante los últimos años.

La temática escogida para la XI edición de los GoliADs, sobre Harry Potter, ambientó el Aula Magna de la universidad con las banderas de las casas de Hogwarts, antiguos candelabros y un parlante sombrero seleccionador y, para dotar de mayor realismo al evento, se contó con un búho para entregar un sobre con los finalistas de cada categoría.