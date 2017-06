Los colores de la bandera arcoíris volverán a la estación de Chueca mediante una campaña de Netflix

Etiquetas

Los colores de la bandera arcoíris, que simboliza el movimiento LGTBi, volverán a lucir en la estación de Metro de Chueca por medio de una campaña publicitaria que realizará Netflix, según han indicado a Europa Press fuentes del suburbano.

Las mismas fuentes detallan que la empresa desplegará una campaña comercial que consistirá en vinilar los colores de la bandera LGTBi en toda la estación de Chueca. La instalación terminará esta noche y estará lista con motivo del inicio de las celebraciones del WorldPride, que arrancan este viernes.

Metro de Madrid informó el pasado 24 de mayo que el enorme vinilo arcoíris símbolo del colectivo LGTBI que adornaba el interior de la estación de Chueca, desde los tornos al andén, fue retirado precisamente para cambiarlo por esta campaña Netflix,

La publicidad del vinilo arcoíris, que se instaló bajo el lema 'Rainbow is the new black' --el arcoíris es el nuevo negro--, debía mantenerse hasta julio de 2016 "para cumplir con el compromiso que tenía".

Sin embargo, dada la buena acogida social, el vinilado arcoíris se mantuvo más tiempo en los andenes de esta mítica estación para el colectivo LGTBI, y se amplió hasta diciembre del año pasado.