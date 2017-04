El expresidente Obama dará una conferencia en septiembre en Wall Street por 400.000 dólares

Etiquetas

El expresidente norteamericano Barack Obama cobrará 400.000 dólares a cambio de dar una conferencia el próximo mes de septiembre en Wall Street, en la consultora financiera Cantor Fitzgerald LP, de acuerdo con fuentes citadas por la cadena FOX.

Obama tiene previsto participar en un foro organizado por Cantor Fitzgerald sobre sanidad. Según fuentes cercanas al antiguo presidente norteamericano, ya ha firmado un contrato con la compañía pero puede que acabe por retirarse del acuerdo por motivos de agenda o por "mala publicidad".

Al igual que ya ocurrió con la ex secretaria de Estado Hillary Clinton, es muy probable que Obama tenga que hacer frente a ciertas críticas debido a la enorme cantidad de dinero que cobrará por dar un discurso. Clinton fue criticada en su momento por dar discursos privados en bancos y compañías financieras antes de presentarse como candidata a la Casa Blanca en 2016. No obstante, en el caso de Obama, ya se ha retirado de la política y ha asegurado en varias ocasiones que no tiene intención alguna de volver a la esfera pública.

Desde que traspasó su cargo al actual presidente estadounidense, el republicano Donald Trump, Obama ha estado bastante ausente y apenas ha hecho apariciones públicas.

Obama habló por primera vez tras su salida de la Casa Blanca este lunes, en una conferencia en la Universidad de Chicago, su ciudad natal. El antiguo mandatario acudió a un acto con estudiantes para explicar la importancia que tiene el servicio público en la sociedad estadounidense.

"Lo más importante que puedo hacer yo ahora para ayudar de alguna manera a la siguiente generación de líderes para que se preparen es dejarles tomar el relevo para que cambien el mundo por sí solos", declaró el expresidente.