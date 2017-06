Los medios de papel desploman las previsiones de inversión publicitaria

Etiquetas

A pesar de que el Índice de Percepción de la Situación Económica (IPSE) vuelve a crecer incluso estando muy cerca del máximo valor posible, el Índice de Percepción del Mercado Publicitario (IPMP) ha caído casi 13 puntos y la publicidad está creciendo menos de lo esperado. Tanto que las previsiones del mes de junio del panel Zenthinela retrocede varias décimas con respecto al 4,7% del pasado mes de abril.

La inversión publicitaria en medios convencionales crecerá un 4% este año 2017 si se cumplen las previsiones de los directivos de empresas anunciantes. Este retroceso respecto a abril tiene su causa principal en la nueva caída en diarios, revistas, suplementos.

El estudio de Zenith refleja que el primer semestre de 2007 ha sido "un tanto decepcionante para el mercado publicitario en medios que no está respondiendo, como se esperaba, a la buena marcha de la economía". A pesar de ello, los anunciantes siguen siendo optimistas respecto a la situación económica y también, aunque algo menos, respecto a la evolución de la publicidad.

Los medios digitales, los que más crecen

"Las previsiones por medios siguen siendo muy dispares. Mientras para los medios puramente digitales se esperan crecimientos muy superiores a la media del mercado para los medios Impresos las previsiones son cada vez más negativas", asegura el informe.

Por medios, las previsiones de inversión respecto a las de abril se desploman en los diarios, revistas, suplementos. También descienden en radio, cine, Internet y móviles. En el lado opuesto, los anunciantes prevén un aumento de la inversión publicitaria respecto a abril en la televisión generalista, en los canales de pago, en la Exterior, y en la Publicidad Exterior Dinámica (PED), también conocida por su nombre en inglés 'Digital Signage'.

Sobre la inversión en publicidad en redes sociales, creen que podría situarse este año en los 64,2 millones de euros, casi un 9% más que la cifra estimada como cierre para 2016, mientras que el el Vídeo on Line alcanzará este año una inversión de 73 millones de euros, cerca de un 8% por encima de la cifra estimada para 2016, y el Vídeo 'In Stream' (Pre, Post o Middle-Roll) sigue siendo la opción que capta una mayor parte de la inversión, un 60,7% mientras que el Vídeo 'In banner' se quedaría con un 39,3%.

Además, se estima que el Audio on Line representa actualmente en 4,5% de toda la inversión digital. Respecto a la Compra/Venta Programática, se perfila como la gran opción para la publicidad digital. En estos momento representa un 16,6% de la inversión en medios digitales. Un 93% de los panelistas cree que en los próximos meses esta opción crecerá. El Smartphone y el PC se reparten en proporciones casi iguales la mayor parte de la inversión negociada de esta forma. Un 11% de los panelistas ya está invirtiendo en publicidad en Internet de las Cosas (ioT) y un 29% ya lo ha hecho utilizando tecnología de Vídeo 360º.