Una profesora del CEU-UCH defiende que Uber "no es competencia desleal para el taxi" y ve un "falso debate"

La profesora titular de Derecho Mercantil del CEU-UCH Isabel Rodríguez Martínez defiende la "plena legalidad" de Uber como plataforma digital de servicios de la nueva economía colaborativa y critica el "falso debate" sobre la competencia desleal con servicios de transporte como el del taxi, que estos días se ha movilizado contra esta plataforma en España.

Para Rodríguez, "Uber promueve la contratación online, a través de una app, entre particulares y profesionales de vehículos turísticos con conductor (VTC), que operan también bajo licencia, pero Uber no presta el servicio de transporte. Por ello su actividad no puede calificarse de competencia desleal en relación con servicios de transporte que no usen este tipo de tecnologías para conectar oferta y demanda".

Isabel Rodríguez, que es coautora del primer libro editado sobre la materia en España, titulado 'La regulación de la economía colaborativa. Airbnb, BlaBlaCar, Uber y otras plataformas', ultima estos días un nuevo trabajo de investigación sobre 'El fenómeno de la economía colobarativa: hacia un nuevo modelo industrial necesitado de una específica regulación', que será próximamente publicado en la Revista de Derecho Mercantil, según ha informado la institución académica en un comunicado.

En él sostiene que, "como servicio de la sociedad de la información, tanto Uber como otras plataformas digitales similares, se dedican a la canalización, búsqueda y case automatizado de solicitudes a través de medios electrónicos y a distancia. Este servicio de intermediación electrónica que presta Uber es una actividad autónoma, diferenciada de los servicios ofrecidos por los usuarios a través de ella, como el del transporte en VTC, en este caso".

"Nada impide a otros servicios de transporte, como el del taxi, modernizar sus métodos de contratación con aplicaciones digitales similares", según aclara. Junto a la facilidad de contratación mediante una app, a través de plataformas como Uber puede accederse a una oferta de precios de transporte más reducidos y, por tanto, competitivos.

COBRA COMO MEDIADOR

Al respecto, añade que estos precios "no los fija Uber, la plataforma solo cobra como mediador entre oferta y demanda". Según recalca la profesora del CEU-UCH, "los VTC tienen precios más bajos, que son los que difunden a través de la app de Uber. Por tanto, la plataforma no fija los precios, solo se lleva la comisión por la intermediación, que en su caso se cobra al oferente del servicio, no al usuario, y estableciendo un precio máximo que conductor y pasajero pueden modificar a la baja".

En otros casos, plataformas similares se financian mediante publicidad, lo que le permite ofertar el servicio de mediación sin coste alguno para sus destinatarios, ya sean los que prestan el servicio o sus usuarios.

"Son una forma adaptada a las nuevas tecnologías, como app para el móvil, de ofrecer servicios regulados, como los de los VTC, y de poner en conocimiento de los usuarios precios competitivos en el mercado para que estos puedan comparar y elegir libremente. Y aquello que mejora la información y la capacidad de elección de los usuarios no puede considerarse competencia desleal", señala.