La televisión en abierto defiende que tiene "mucho futuro" aunque cae el consumo medio de los 'millenials'

La plataforma 'Televisión Abierta', un grupo formado por los principales agentes de la Televisión Digital Terrestre (TDT) en España, ha defendido que la televisión en abierto "tiene mucho futuro" aunque, según un informe elaborado por Deloitte, el consumo medio diario televisivo de los 'millenials' ha caído en los últimos diez años.

El informe, titulado 'Televisión en abierto. Contribución a la sociedad española. Papel vertebrador de la televisión en abierto en el marco de las Industrias Culturales y Creativas', y realizado por la auditora Deloitte revela que ha descendido el consumo de la televisión en España entre los jóvenes.

En concreto frente a los 233 minutos de consumo medio diario en España en 2016, la población de entre 13 y 24 años consume casi la mitad, 120 minutos, una cifra que cae con respecto a los datos de 2010 y de 2006. También disminuye hasta los 182 minutos en el tramo de edad de los 25 a los 44 años. Si bien, este descenso se ve compensado por el consumo medio diario televisivo de los mayores de 64 años, con 351 minutos de media.

"En las generaciones más jóvenes el consumo de televisión va cayendo ligeramente. Dicho esto, las tendencias nos dicen que tanto en EEUU como en UK, mercados maduros, esa caída se está ralentizando, de un 14 a un 8 por ciento y de un 12 a un 4 por ciento, respectivamente. A 2050 la previsión es que las generaciones adultas representarán el 20 por ciento de esas audiencias", ha explicado este lunes 10 de julio la socia directora de las industrias de Media&Entertainment y Tecnología de Deloitte, Concha Iglesias.

En todo caso, el secretario de Televisión Abierta, Ángel García Castillejo, ha indicado que aunque "pareciera que los millenials abandonan la televisión", de pronto, "descubren que tienen la posibilidad de complementar su consumo de contenidos audiovisuales en una mezcla de servicios 'Over The Top' (OTT) con la televisión en abierto abandonando otros modelos de pago". Esta situación, según ha precisado, "pone en evidencia esa fortaleza de la televisión en abierto".

Según el informe, presentado este lunes en la sede del Consejo Económico y Social, en Madrid, la televisión en abierto representa el 63 por ciento del volumen del sector televisivo español. En concreto, la televisión aportó en 2015 más de 5.585 millones de euros en ingresos y subvenciones, registrándose un incremento con respecto a 2014 tanto de la televisión de pago (de 1.742 millones a 2.065) como de la televisión en abierto (de 1.713 a 1.802).

Además, de los datos se desprende que la televisión en abierto es el soporte más elegido por los anunciantes con el 39 por ciento de la inversión publicitaria en medios convencionales. Precisamente, sobre si la publicidad es un disuasorio para elegir la televisión en abierto frente a la de pago, Iglesias ha indicado que habría que "empezar a concienciar a las nuevas generaciones sobre lo que implica recibir esa publicidad para poder consumir contenidos gratuitos".

En cuanto al límite de publicidad, el secretario de Televisión Abierta ha indicado que no es de prever que vaya a desaparecer dicho límite de 12 minutos por hora. Además, preguntados por si consideran que debe volver la publicidad a TVE, Iglesias ha puntualizado que no son ellos sino el mercado quien debe decirlo aunque no cree que la vuelta de los anuncios a la cadena pública fuera a dar la respuesta automática al crecimiento del mercado.

ACUMULA EL 93% DE LAS AUDIENCIAS

Por otro lado, el informe muestra que la televisión en abierto en España supone el 93 por ciento del total de las audiencias del conjunto del sistema audiovisual español, con 233 minutos diarios de consumo de media, frente al 7 por ciento de los canales de pago; y que la TDT es la tecnología mayoritaria con casi un 80 por ciento del consumo total.

De los datos se desprende que el 99 por ciento de los hogares españoles con televisión tienen acceso a la TDT. En cuanto a los informativos, refleja que el 44 por ciento de los usuarios de noticias en línea prefiere la televisión, frente a un 13 por ciento que prefiere las redes sociales para informarse. Iglesias ha destacado este contraste aunque ha reconocido que tienen que adaptarse a las nuevas tendencias y que "es innegable que las redes sociales son necesarias".

Sobre la accesibilidad, la investigación señala que el 75 por ciento de los programas difundidos por la televisión en abierto son accesibles para personas con limitaciones auditivas y que hay 6,7 horas semanales de programación con autodescripción para personas ciegas.

En el ámbito cultural, el informe constata que la televisión en abierto representa el 68 por ciento de la financiación obligatoria de obras audiovisuales europeas en España, establecida por la Ley General de la Comunicación Audiovisual.