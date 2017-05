El Alavés confirma que Theo Hernández ha pasado reconocimiento médico con el Real Madrid

Etiquetas

El directivo del Deportivo Alavés Josean Querejeta ha confirmado que el defensa francés Theo Hernández, cedido por el Atlético de Madrid en el conjunto vasco esta temporada, ha pasado reconocimiento médico con el Real Madrid, aunque sin permiso de la entidad vitoriana.

"Tenemos muy buena relación personal y a nivel de club, y reconozco que nos ha extrañado un poco. Sabemos que el jugador pertenece al Atlético de Madrid y nos ha extrañado un poco que hoy -este lunes- haya pasado reconocimiento médico por parte de otro equipo y que probablemente haya un acuerdo entre el Atlético y el Real Madrid, que desconozco. Nos ha extrañado que nadie nos haya dicho que un jugador que durante esta temporada está cedido en nuestro club haya hecho eso", señaló en una entrevista al programa 'El Transistor' de Onda Cero.

En este sentido, el mandatario vasco resaltó el poco respeto que ha tenido el club blanco al no informarles del hecho, del que se han enterado por el propio jugador. "Somos un club recién ascendido y llevamos un año en Primera División, pero eso no significa que no seamos un club al que no haya que considerar, al que haya que respetar y avisar. Tenemos que decir que un jugador que pertenece a nuestra disciplina ha pasado reconocimiento médico", indicó.

El lateral izquierdo, de 19 años y nacido en Marsella, se formó en las categorías inferiores del Atlético de Madrid, club al que pertenece. El 6 de febrero de 2016 es convocado por primera vez con el primer equipo ante el Eibar, pero no llega a debutar, y el pasado verano fue cedido al Alavés, recién ascendido.